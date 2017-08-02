1 августа ушел из жизни известный николаевец Василий Фляк. Об этом в соцсети Facebook проинформировала его племянница Анна Крижановская, сообщает Интернет-издание МедиаИнфо.

Василий Фляк был очень активным политическим и общественным деятелем. В свое время активист членом партии Народный Рух, доверенной особой кандидата в Президенты Украины, трудился в политических партиях "Справедливость" и "Украина Вперед".

Прощание состоится завтра в 10:00 часов у дома по пр. Богоявленскому, 49-А (остановка ул. Молодогвардейская).

Похоронят Василия Фляка в 12:00 в с. Михайло-Ларино.

Вечная память!