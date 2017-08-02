Демченко считает, что сегодняшняя сессия облсовета – это надругательство над «всеми нами вместе взятыми»

02.08.17 16:11Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Депутат Николаевского областного совета от фракции «Нова Держава» Татьяна Демченко заявила, что сегодняшняя сессия областного совета – это надругательство над депутатами, и собрана она для того, чтобы протянуть вопрос о передаче больницы для реабилитационного центра.

Об этом она сказала в ходе сессии Николаевского областного совета, передает корреспондент Шиповника.

– Хочу заявить, что сегодняшняя сессия Николаевского облсовета – это надругательство над законами Украины, это надругательство над регламентом Николаевского облсовета, который мы утвердили, это надругательство, коллеги, над всеми нами вместе взятыми и каждым отдельно, – сказала Татьяна Демченко.

Татьяна Демченко, напомнила, что на прошлой сессии она попросила прекратить практику созыва внеочередных сессий областного совета.

– Я на прошлой сессии, которая была 27 июля, говорила о том, что не нужно собирать внеочередные сессии.

Депутат заверила, что внеочередную сессию областного совета собрали для того, чтобы снова рассмотреть вопрос принятия имущества медицинского центра АМПУ в собственность области:

— Сегодня мы собрались, чтобы «протащить» вопрос, который депутаты областного совета не приняли три дня назад. Это ноу-хау в работе Николаевского облсовета. Областной совет на сегодняшний день превратился в инструмент манипуляций. Она на сегодняшний день решает вопросы политических договоренностей и так далее.

Она подчеркнула, что подобная ситуация сложилась из-за ранее принятого решения с карьером:

– Такая ситуация сложилась, потому что год назад, руководство областного совета допустило надругательство над всеми нами и законом, это было принятия скандального решения по карьерам. Люди на сегодняшний день уверены в том, что можно заниматься надругательством над законом.

Депутат призвала принимать взвешенные решения согласно действующего законодательства и совести.

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