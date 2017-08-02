Я не знаю Геннадия Левченко, - Романчук отрицает своё знакомство с беглым помощником главы Николаевского облсовета

Центральный районный суд Николаева продолжил изучение аудио- и видеоматериалов по делу экс-заместителя главы Николаевской областной государственной администрации Николая Романчука.

Об этом сообщает издание Маю Право, ссылаясь на ТАЙМЕР.

Коллегия судей в составе Владимира Алейникова, Александра Чулупа под председательством судьи Светланы Скрипченко ознакомилась с протоколом от 31 мая 2016 года — это разговор экс-заместителя главы облгосадминистрации Николая Романчука и директора ООО «ЭЛК–Буд» Максима Гламаздина. По мнению прокурора военной прокуратуры Южного региона Михаила Верцимага, они обсуждали вопрос передачи второй части неправомерной выгоды.

«Николай Романчук своими действиями подтвердил тот факт, что у него существует договорённость о передаче части неправомерной выгоды внештатному помощнику Виктору Овчару. Хочу обратить внимание, что эта видеозапись говорит о том, что Николай Романчук указал, когда необходимо будет передать вторую часть денег — 3 августа 2016 года», — сказал Михаил Верцимага.

Адвокаты Николая Романчука убеждены, что любые утверждения о том, что это видео подтверждает наличие договорённостей между экс-заместителем главы облгосадминистрации Николаем Романчуком и помощником главы облсовета Геннадия Левченко являются лишь предположением прокурора. Сам же Николай Романчук отрицает свою связь с Геннадием Левченко.

«Я не знаю Геннадия Левченко, я никогда с ним не разговаривал и не имею никаких связей. Я познакомился с Максимом Гламаздиным в начале мая. Я принял его за инвестора, который пришёл с намерением создать рабочие места в Еланецком районе, но после я понял, что те вопросы, которые он выносит, это не мои вопросы и я не имею к ним никакого отношения. Я провёл его 11 мая в кабинет Михаила Соколова, а после забыл, кто такой Максимом Гламаздин. Я посмотрел, что это уже не инвестор, а мошенник», — рассказал экс-заместитель главы Николаевской облгосадминистраци.