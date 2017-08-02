Я не знаю Геннадия Левченко, - Романчук отрицает своё знакомство с беглым помощником главы Николаевского облсовета

02.08.17 16:30Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Центральный районный суд Николаева продолжил изучение аудио- и видеоматериалов по делу экс-заместителя главы Николаевской областной государственной администрации Николая Романчука.

Об этом сообщает издание Маю Право, ссылаясь на ТАЙМЕР.

Коллегия судей в составе Владимира Алейникова, Александра Чулупа под председательством судьи Светланы Скрипченко ознакомилась с протоколом от 31 мая 2016 года — это разговор экс-заместителя главы облгосадминистрации Николая Романчука и директора ООО «ЭЛК–Буд» Максима Гламаздина. По мнению прокурора военной прокуратуры Южного региона Михаила Верцимага, они обсуждали вопрос передачи второй части неправомерной выгоды.

«Николай Романчук своими действиями подтвердил тот факт, что у него существует договорённость о передаче части неправомерной выгоды внештатному помощнику Виктору Овчару. Хочу обратить внимание, что эта видеозапись говорит о том, что Николай Романчук указал, когда необходимо будет передать вторую часть денег — 3 августа 2016 года», — сказал Михаил Верцимага.

Адвокаты Николая Романчука убеждены, что любые утверждения о том, что это видео подтверждает наличие договорённостей между экс-заместителем главы облгосадминистрации Николаем Романчуком и помощником главы облсовета Геннадия Левченко являются лишь предположением прокурора. Сам же Николай Романчук отрицает свою связь с Геннадием Левченко.

«Я не знаю Геннадия Левченко, я никогда с ним не разговаривал и не имею никаких связей. Я познакомился с Максимом Гламаздиным в начале мая. Я принял его за инвестора, который пришёл с намерением создать рабочие места в Еланецком районе, но после я понял, что те вопросы, которые он выносит, это не мои вопросы и я не имею к ним никакого отношения. Я провёл его 11 мая в кабинет Михаила Соколова, а после забыл, кто такой Максимом Гламаздин. Я посмотрел, что это уже не инвестор, а мошенник», — рассказал экс-заместитель главы Николаевской облгосадминистраци.

Похожие новости

31.07.17 18:00Гражданка Николаева выбросила в мусорный бак своего новорожденного ребенка

26.07.17 09:05Мэр Вознесенска Луков выделил 100 тысяч гривен на восстановление аэропорта

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Среда, 02.08.2017

Закругление верхнее-левое

18:00Сегодня в Николаеве состоится бесплатный вечерний кинопоказ

17:40Посольство РФ в Сирии обстреляли из минометов

17:21Четыре страны продлили санкции ЕС против России

17:00Украина увеличила экспорт молочки почти на 80%

16:45Сессия Николаевского облсовета таки согласилась принять на баланс портовую больницу

16:30Я не знаю Геннадия Левченко, - Романчук отрицает своё знакомство с беглым помощником главы Николаевского облсовета

16:11Демченко считает, что сегодняшняя сессия облсовета – это надругательство над «всеми нами вместе взятыми»

15:50Ушел из жизни известный николаевец Василий Фляк

15:30В прямом эфире НТВ вдвшник избил журналиста (видео)

15:20Компания Google сделала шаг в сторону отказа от интернета в смартфоне

15:02В новых санкциях против РФ нашли "лазейку Трампа"

14:42В Украине десять проблемных банков – фонд гарантирования вкладов

13:29В День ВДВ николаевцы почтили память погибших десантников

12:59В николаевском жилкопе горела комната

12:46В Николаеве начала работу внеочередная сессия областного совета. Трансляция

12:34Самые пьющие в Германии - пенсионеры

12:05Вірус Коксакі після курортів Туреччини може поширитися в Україні - лікар

11:45На Київщині відбудеться феєрія повітряних куль

11:28Маршрутчики опять показывают неуважение к АТОшникам

11:00Сегодня вступил в силу закон об обязательной установке счетчиков отопления и воды

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

19.07.17 18:262960

В Николаеве автомобиль сбил ребенка

19.07.17 18:382710

Google запустила "умную" ленту новостей

19.07.17 18:455210

Арсенал обыграл Баварию в серии пенальти

19.07.17 18:582610

В Одессе прорвало нефтепровод

Самые читаемые

23.07.17 20:0011410

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

29.07.17 10:356490

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

22.07.17 18:006290

Умер актер, сыгравший роль главу семейства в комедии Один дома

23.07.17 17:206150

Жуткие и абсолютно нелепые методы лечения в истории медицины

 Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама