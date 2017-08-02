Сессия Николаевского облсовета таки согласилась принять на баланс портовую больницу

Во вторник, 2 августа, внеочередная сессия Николаевского облсовета во второй раз рассмотрела вопрос принятия портовой больницы в собственность областной власти. Докладчиком по допросу выступил первый заместитель главы ОГА Вячеслав Бонь.

Первый замгубернатора по-максимуму раскрыл важность передачи больницы в областную собственность и выступил перед депутатами с достаточно проникновенной речью. Мнение депутатов разделилось. «Вы нашими руками хотите сделать что-то плохое, складывается такое впечатление», - заявил депутат от фракции «УКРОП» Валерий Колесников.

На подозрения депутата Бонь парировал достаточным количествам фактораов, которые, по его мнению, подтверждают, что никакого тайного умысла в действиях облгосадминистрации не содержится. Вице-губернатор сообщил, что ОГА ведет переписку с АМПУ, в которой говорится о том, что администрация морских портов вскоре прекратит финансирование медучреждения и передаст его на баланс общины. Таким образом, мол, передача больницы является вопросом времени. Также Бонь объяснил, что больница и ее незадействованные помещения идеально подходят под Центр реабилитации участников АТО и имеют возможность расширения функций.

Кроме этого, вице-губернатор сказал, что создание Центра реабилитации дает гарантию работникам больницы быть трудоустроенными.

В целом депутаты разных фракций поддержали проект решения. В оппозиции пытались остаться лишь депутаты «Оппозиционного блока». При этом депутаты предлагали достаточно казусные альтернативы. Так, например, депутат Ясинский предложил сделать Центр не только для участников АТО, но и для ветеранов Второй мировой войны — это вопреки тому, что в Николаеве для таких ветеранов функционирует целый госпиталь. А депутат Олабин предложил строительство Центра произвести за счет АМПУ, однако это предложение раскритиковал Бонь, который объяснил, что Администрация морских портов не будет на себя брать ответственность за то, от чего хочет избавиться.

В итоге глава облсовета Виктория Москаленко вынесла проект на голосования и депутаты приняли решение. «За» проголосовало 41 депутат.