Украина увеличила экспорт молочки почти на 80%

02.08.17 17:00Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

Основу экспорта в денежном выражении составили молоко, сливки сгущенные и сливочное масло.

Экспорт молочных продуктов из Украины в январе-июне 2017 года составил 117,2 млн долларов, что на 76,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Об этом сообщает Ассоциация производителей сферы пищевой промышленности (UFEB) со ссылкой на аналитический департамент Совета по вопросам экспорта продовольствия. Согласно сообщению, основу экспорта в денежном выражении в отчетном периоде составили молоко и сливки сгущенные (35%, или 40,4 млн долларов) и сливочное масло (38%, или 44,8 миллиона долларов).

Сыры и молочная сыворотка принесли по 12% экспортной выручки (14,3 млн и 3,6 млн долларов соответственно), молоко и сливки несгущенные – 2% (2,6 млн долларов), а кисломолочная продукция – 1% (1,5 млн долларов).

В натуральном выражении экспорт составил 63,2 тысячи тонн.

Долевое распределение при этом выглядит несколько иначе. Так, на молоко и сливки сгущенные пришлось 37% поставок (23,3 тысячи тонн), а на сливочное масло –19%, 12,3 тысячи тонн. Молочная сыворотка обеспечила 28% экспорта в натуральном выражении (17,9 тысячи тонн), сыры – 7% (4,12 тысячи тонн), молоко и сливки несгущенные – 6% (4,09 тысячи тонн), а кисломолочная продукция – 2% (1,5 тысячи тонн).

Лидерами по экспорту сухих молока и сливок (в натуральном выражении) в первом полугодии стали Винницкий молочный завод Рошен (15%), Староконстантиновский молочный завод (8%), Белоцерковская агропромышленная группа (8%), Ружин-молоко (4%) и Веселиновский завод сухого обезжиренного молока (4%). Таким образом, пять крупнейших экспортеров обеспечили 39% поставок этой продукции за рубеж в январе-июне 2017 года.

Как сообщал Корреспондент.net, в первом квартале 2017 года агроэкспорт Украины вырос почти на 40%, при этом больше всего выросли продажи продукции масел, растениеводства и жиров. В частности, Украина стала мировым лидером по экспорту подсолнечного масла.

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