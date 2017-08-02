Сегодня в Николаеве состоится бесплатный вечерний кинопоказ В среду, 2 августа, в 21:00 по адресу улица Артиллерийская, 7 (летняя площадка ДОФа) состоится вечерний показ фильма. Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook. "Дорогие друзья, приглашаем вас 2 августа в 21-00 посмотреть эксцентрическую комедию Леонида Гайдая "Частный детектив, или Операция "КООПЕРАЦИЯ". В главных ролях : Дмитрий Харатьян, Ирина Феофанова, Спартак Мишулин, Роман Мадянов. тел. для справок :(0512)37-04-26 Встречаемся по адресу : ул. Артиллерийская, 7 (летняя площадка ДОФа)", - написано на странице мероприятия. Вход на вечерний кинопоказ бесплатный. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама