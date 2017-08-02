Депутат облсовета Невенчанный против Виктории Москаленко

Сегодня, 2 августа, начала работу 15-я внеочередная сессия облсовета, которую пытался сорвать депутат Максим Невенчанный.

В начале заседания он с голоса просил рассмотреть его предложение, но Виктория Москаленко просила его придерживаться правил и обещала дать слово позже. На этом Невенчанный не успокаивался, и неоднократно выкрикивал с места свои требования.

Когда он получил слово, – предложил изменить руководящего сессии. По его словам, глава облсовета Виктория Москаленко регулярно нарушает регламент заседаний и не выполняет свои обязанности:

У меня есть предложение. В связи с регулярными нарушениями Виктории Викторовны и регламента, и закона, предлагаю, чтобы сессию вела не Виктория Викторовна, а либо Иван Кухта, либо Андрей Кротов».

В ответ на это заявление глава облсовета откровенно рассмеялась.

Проект решения подайте для начала», – ответила она с улыбкой.

В свою очередь, Невенчанный вновь неоднократно выкрикивал с места претензии к главе облсовета, на что та резко ответила:

Прошу Вас покинуть зал, Максим Андреевич, когда я веду сессию! Будете на сессии присутствовать, когда будете по-другому себя вести!»

В этот момент за Невенчанного вступилась уже депутат Татьяна Демченко:

Не Вы его депутатом выбирали, и не Ваша функция его освобождать»!

Тогда депутат от «Оппоблока» немного успокоился и оставил идею с рассмотрением своего предложения.