Депутаты горсовета согласились выделить десять млн грн на погашение долгов по зарплате на «Николаевоблтеплоэнерго»

Депутаты «бюджетной» комиссии Николаевского горсовета согласовали выделение десяти миллионов гривен департаменту ЖКХ для погашения задолженности по зарплате на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Об этом стало известно сегодня, 2 августа, в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития, передает корреспонденту Шиповника.

Так, на заседание пришел вице-мэр Мкртич Мкртчян вместе с начальникоим Департамента ЖКХ Андреем Палько и директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов. Они обратились к депутатам рассмотреть возможность выделения десяти миллионов гривен Департаменту ЖКХ для субвенции в Николаевскую ОГА, откуда деньги передадут «Николаевоблтеплоэнерго», чтоб частично погасить задолженность по зарплате.

По словам директора ОКП, эта сумма покроет лишь долг за июнь и июль, но это даст возможность вовремя начать отопительный сезон. Он уверил депутатов, что, несмотря на увольнения специалистов, сбоев в запуске отопительного сезона не будет.

В итоге, депутаты проголосовали за выделение этих денег.