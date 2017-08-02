Депутаты горсовета согласились выделить десять млн грн на погашение долгов по зарплате на «Николаевоблтеплоэнерго»

02.08.17 19:40Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Депутаты «бюджетной» комиссии Николаевского горсовета согласовали выделение десяти миллионов гривен департаменту ЖКХ для погашения задолженности по зарплате на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Об этом стало известно сегодня, 2 августа, в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития, передает корреспонденту Шиповника.

Так, на заседание пришел вице-мэр Мкртич Мкртчян вместе с начальникоим Департамента ЖКХ Андреем Палько и директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов. Они обратились к депутатам рассмотреть возможность выделения десяти миллионов гривен Департаменту ЖКХ для субвенции в Николаевскую ОГА, откуда деньги передадут «Николаевоблтеплоэнерго», чтоб частично погасить задолженность по зарплате.

По словам директора ОКП, эта сумма покроет лишь долг за июнь и июль, но это даст возможность вовремя начать отопительный сезон. Он уверил депутатов, что, несмотря на увольнения специалистов, сбоев в запуске отопительного сезона не будет.

В итоге, депутаты проголосовали за выделение этих денег.

Похожие новости

02.08.17 20:20Будет создана рабочая группа по вопросу передачи «Николаевоблтеплоэнерго» в собственность города

02.08.17 19:20Депутат облсовета Невенчанный против Виктории Москаленко

13.07.17 12:45Депутаты Николаевского горсовета трижды признают РФ агрессором

09.02.17 11:14Сессия Николаевского городского совета. Он-лайн трансляция

09.02.17 09:21И. о. директора Николаевского аэропорта назначен Михаил Галайко

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Среда, 02.08.2017

Закругление верхнее-левое

21:00Во Львове бандиты в сговоре с полицейскими похищали людей

20:40Порошенко: санкции будут до освобождения Украины

20:20Будет создана рабочая группа по вопросу передачи «Николаевоблтеплоэнерго» в собственность города

20:02За 7 місяців поточного року до загального фонду місцевих бюджетів області надійшло більше 2,6 млрд грн

19:40Депутаты горсовета согласились выделить десять млн грн на погашение долгов по зарплате на «Николаевоблтеплоэнерго»

19:20Депутат облсовета Невенчанный против Виктории Москаленко

19:00В горсовете Бучи проводят обыск

18:41Электронные сигареты назвали медленными "убийцами"

18:20В Абхазии взорвались склады боеприпасов

18:00Сегодня в Николаеве состоится бесплатный вечерний кинопоказ

17:40Посольство РФ в Сирии обстреляли из минометов

17:21Четыре страны продлили санкции ЕС против России

17:00Украина увеличила экспорт молочки почти на 80%

16:45Сессия Николаевского облсовета таки согласилась принять на баланс портовую больницу

16:30Я не знаю Геннадия Левченко, - Романчук отрицает своё знакомство с беглым помощником главы Николаевского облсовета

16:11Демченко считает, что сегодняшняя сессия облсовета – это надругательство над «всеми нами вместе взятыми»

15:50Ушел из жизни известный николаевец Василий Фляк

15:30В прямом эфире НТВ вдвшник избил журналиста (видео)

15:20Компания Google сделала шаг в сторону отказа от интернета в смартфоне

15:02В новых санкциях против РФ нашли "лазейку Трампа"

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

20.07.17 08:012890

В зоне АТО погибли четыре бойца – штаб

20.07.17 08:132820

Аграрии Николаевской области намолотили 1,8 млн т зерна нового урожая

20.07.17 08:252850

Курс валют на 20 июля

20.07.17 08:283150

Заграничный бизнес-тандем: владелец сети Novus вместе с кипрской компанией поставят в Николаевской области элеватор

Самые читаемые

23.07.17 20:0011450

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

29.07.17 10:356560

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

22.07.17 18:006320

Умер актер, сыгравший роль главу семейства в комедии Один дома

23.07.17 17:206250

Жуткие и абсолютно нелепые методы лечения в истории медицины

 Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама