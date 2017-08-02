Заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Олександр Кушнір повідомив, що за 7 місяців поточного року до загального фонду місцевих бюджетів області надійшло більше 2,6 млрд грн. Про це він написав на своїй сторінці у мережі Фейсбук

Відповідно до оперативних даних, приріст приріст порівняно за такий же період минулого року склав 32,8%, або +661,8 млн грн, передає Свідок.info.

«Зростання бачимо за всіма основними податками, що утворюють бюджет: - податок на доходи фізичних осіб – 38,8% (+463,9 млн грн); - плата за землю – 17,1% (+50,5 млн грн); - єдиний податок – 40,2% (+88,8 млн грн)», - зазначив Олександр Кушнір.

Більшість бюджетів області забезпечили перевиконання запланованих на січень-липень надходжень більш як на 5%. Завдяки цьому місцеві органи влади отримують право спрямовувати їх на вирішення першочергових завдань розвитку громади в соціальному та економічному напрямках.

Так, загальний ресурс від перевиконання склав більше 220 млн грн, серед них: - міста обласного значення – 67,3 млн грн, - зведені бюджети районів – 94,8 млн грн, - ОТГ – 37,1 млн грн.

«Як вже неодноразово наголошував голова облдержадміністрації Олексій Савченко – місцеві органи влади мають активізувати роботу із приведення показників бюджетів у відповідність до реального стану соціально-економічного розвитку своїх громад. Це робиться для того, щоб люди вже зараз відчували переваги від децентралізації», - резюмував заступник голови ОДА Олександр Кушнір.