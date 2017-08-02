За 7 місяців поточного року до загального фонду місцевих бюджетів області надійшло більше 2,6 млрд грн

02.08.17 20:02Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Олександр Кушнір повідомив, що за 7 місяців поточного року до загального фонду місцевих бюджетів області надійшло більше 2,6 млрд грн. Про це він написав на своїй сторінці у мережі Фейсбук

Відповідно до оперативних даних, приріст приріст порівняно за такий же період минулого року склав 32,8%, або +661,8 млн грн, передає Свідок.info.

«Зростання бачимо за всіма основними податками, що утворюють бюджет: - податок на доходи фізичних осіб – 38,8% (+463,9 млн грн); - плата за землю – 17,1% (+50,5 млн грн); - єдиний податок – 40,2% (+88,8 млн грн)», - зазначив Олександр Кушнір.

Більшість бюджетів області забезпечили перевиконання запланованих на січень-липень надходжень більш як на 5%. Завдяки цьому місцеві органи влади отримують право спрямовувати їх на вирішення першочергових завдань розвитку громади в соціальному та економічному напрямках.

Так, загальний ресурс від перевиконання склав більше 220 млн грн, серед них: - міста обласного значення – 67,3 млн грн, - зведені бюджети районів – 94,8 млн грн, - ОТГ – 37,1 млн грн.

«Як вже неодноразово наголошував голова облдержадміністрації Олексій Савченко – місцеві органи влади мають активізувати роботу із приведення показників бюджетів у відповідність до реального стану соціально-економічного розвитку своїх громад. Це робиться для того, щоб люди вже зараз відчували переваги від децентралізації», - резюмував заступник голови ОДА Олександр Кушнір.

Похожие новости

31.05.17 13:17Николаевские депутаты не готовы голосовать за внесенный с голоса «бюджет Сенкевича»

31.05.17 11:37Сенкевич и Дятлов ночью делили бюджет Николаева на заводе «Экватор»

29.05.17 12:49В бюджете города Николаева денег оказалось больше, чем планировали

18.04.17 17:47В Николаеве появится еще один бюджет

06.03.17 20:04В Николаеве городской бюджет в 2016 году выполнили на 107 процентов

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Среда, 02.08.2017

Закругление верхнее-левое

21:00Во Львове бандиты в сговоре с полицейскими похищали людей

20:40Порошенко: санкции будут до освобождения Украины

20:20Будет создана рабочая группа по вопросу передачи «Николаевоблтеплоэнерго» в собственность города

20:02За 7 місяців поточного року до загального фонду місцевих бюджетів області надійшло більше 2,6 млрд грн

19:40Депутаты горсовета согласились выделить десять млн грн на погашение долгов по зарплате на «Николаевоблтеплоэнерго»

19:20Депутат облсовета Невенчанный против Виктории Москаленко

19:00В горсовете Бучи проводят обыск

18:41Электронные сигареты назвали медленными "убийцами"

18:20В Абхазии взорвались склады боеприпасов

18:00Сегодня в Николаеве состоится бесплатный вечерний кинопоказ

17:40Посольство РФ в Сирии обстреляли из минометов

17:21Четыре страны продлили санкции ЕС против России

17:00Украина увеличила экспорт молочки почти на 80%

16:45Сессия Николаевского облсовета таки согласилась принять на баланс портовую больницу

16:30Я не знаю Геннадия Левченко, - Романчук отрицает своё знакомство с беглым помощником главы Николаевского облсовета

16:11Демченко считает, что сегодняшняя сессия облсовета – это надругательство над «всеми нами вместе взятыми»

15:50Ушел из жизни известный николаевец Василий Фляк

15:30В прямом эфире НТВ вдвшник избил журналиста (видео)

15:20Компания Google сделала шаг в сторону отказа от интернета в смартфоне

15:02В новых санкциях против РФ нашли "лазейку Трампа"

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

20.07.17 08:012890

В зоне АТО погибли четыре бойца – штаб

20.07.17 08:132820

Аграрии Николаевской области намолотили 1,8 млн т зерна нового урожая

20.07.17 08:252850

Курс валют на 20 июля

20.07.17 08:283150

Заграничный бизнес-тандем: владелец сети Novus вместе с кипрской компанией поставят в Николаевской области элеватор

Самые читаемые

23.07.17 20:0011450

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

29.07.17 10:356560

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

22.07.17 18:006320

Умер актер, сыгравший роль главу семейства в комедии Один дома

23.07.17 17:206250

Жуткие и абсолютно нелепые методы лечения в истории медицины

 Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама