Будет создана рабочая группа по вопросу передачи «Николаевоблтеплоэнерго» в собственность города

Сегодня, 2 августа, в ходе внеочередной сессии Николаевского областного совета депутаты проголосовали за создание временной рабочей группы по изучению вопроса передачи ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» с областного баланса на баланс города Николаева. Об этом сообщает корреспондент интернет-издания «Мой город».

С данной инициативной к депутатам обратился заместитель главы областного совета Андрей Кротов. По его словам, созданная рабочая группа более детально изучит состояние дел по передаче «облтеплоэнерго» в собственность города.

Его инициативе воспротивился глава фракции «Оппозиционный блок» Владимир Фроленко, посоветовав Кротову тщательней координировать работу постоянных комиссий, а не создавать новые рабочие комиссии.

Зачем нам сегодня создавать еще какую-то рабочую группу? Может, все-таки, вы займетесь работой и будете координировать постоянные комиссии? – возмутился Фроленко. Глава облсовета Виктория Москаленко подчеркнула, что предлагается создание не временной комиссии, а рабочей группы, в которой депутаты будут контролировать вопрос передачи ОКП городу.

В результате 34 депутата проголосовали за создание временной рабочей группы.