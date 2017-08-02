20.07.17 08:012890
Будет создана рабочая группа по вопросу передачи «Николаевоблтеплоэнерго» в собственность города
|02.08.17 20:20
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Сегодня, 2 августа, в ходе внеочередной сессии Николаевского областного совета депутаты проголосовали за создание временной рабочей группы по изучению вопроса передачи ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» с областного баланса на баланс города Николаева. Об этом сообщает корреспондент интернет-издания «Мой город».
Сегодня, 2 августа, в ходе внеочередной сессии Николаевского областного совета депутаты проголосовали за создание временной рабочей группы по изучению вопроса передачи ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» с областного баланса на баланс города Николаева. Об этом сообщает корреспондент интернет-издания «Мой город».
С данной инициативной к депутатам обратился заместитель главы областного совета Андрей Кротов. По его словам, созданная рабочая группа более детально изучит состояние дел по передаче «облтеплоэнерго» в собственность города.
Его инициативе воспротивился глава фракции «Оппозиционный блок» Владимир Фроленко, посоветовав Кротову тщательней координировать работу постоянных комиссий, а не создавать новые рабочие комиссии.
Зачем нам сегодня создавать еще какую-то рабочую группу? Может, все-таки, вы займетесь работой и будете координировать постоянные комиссии? – возмутился Фроленко. Глава облсовета Виктория Москаленко подчеркнула, что предлагается создание не временной комиссии, а рабочей группы, в которой депутаты будут контролировать вопрос передачи ОКП городу.
В результате 34 депутата проголосовали за создание временной рабочей группы.