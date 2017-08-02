Будет создана рабочая группа по вопросу передачи «Николаевоблтеплоэнерго» в собственность города

02.08.17 20:20Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 2 августа, в ходе внеочередной сессии Николаевского областного совета депутаты проголосовали за создание временной рабочей группы по изучению вопроса передачи ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» с областного баланса на баланс города Николаева. Об этом сообщает корреспондент интернет-издания «Мой город».

С данной инициативной к депутатам обратился заместитель главы областного совета Андрей Кротов. По его словам, созданная рабочая группа более детально изучит состояние дел по передаче «облтеплоэнерго» в собственность города.

Его инициативе воспротивился глава фракции «Оппозиционный блок» Владимир Фроленко, посоветовав Кротову тщательней координировать работу постоянных комиссий, а не создавать новые рабочие комиссии.

Зачем нам сегодня создавать еще какую-то рабочую группу? Может, все-таки, вы займетесь работой и будете координировать постоянные комиссии? – возмутился Фроленко. Глава облсовета Виктория Москаленко подчеркнула, что предлагается создание не временной комиссии, а рабочей группы, в которой депутаты будут контролировать вопрос передачи ОКП городу.

В результате 34 депутата проголосовали за создание временной рабочей группы.

Похожие новости

02.08.17 19:40Депутаты горсовета согласились выделить десять млн грн на погашение долгов по зарплате на «Николаевоблтеплоэнерго»

02.08.17 19:20Депутат облсовета Невенчанный против Виктории Москаленко

13.07.17 12:45Депутаты Николаевского горсовета трижды признают РФ агрессором

09.02.17 11:14Сессия Николаевского городского совета. Он-лайн трансляция

09.02.17 09:21И. о. директора Николаевского аэропорта назначен Михаил Галайко

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Среда, 02.08.2017

Закругление верхнее-левое

21:00Во Львове бандиты в сговоре с полицейскими похищали людей

20:40Порошенко: санкции будут до освобождения Украины

20:20Будет создана рабочая группа по вопросу передачи «Николаевоблтеплоэнерго» в собственность города

20:02За 7 місяців поточного року до загального фонду місцевих бюджетів області надійшло більше 2,6 млрд грн

19:40Депутаты горсовета согласились выделить десять млн грн на погашение долгов по зарплате на «Николаевоблтеплоэнерго»

19:20Депутат облсовета Невенчанный против Виктории Москаленко

19:00В горсовете Бучи проводят обыск

18:41Электронные сигареты назвали медленными "убийцами"

18:20В Абхазии взорвались склады боеприпасов

18:00Сегодня в Николаеве состоится бесплатный вечерний кинопоказ

17:40Посольство РФ в Сирии обстреляли из минометов

17:21Четыре страны продлили санкции ЕС против России

17:00Украина увеличила экспорт молочки почти на 80%

16:45Сессия Николаевского облсовета таки согласилась принять на баланс портовую больницу

16:30Я не знаю Геннадия Левченко, - Романчук отрицает своё знакомство с беглым помощником главы Николаевского облсовета

16:11Демченко считает, что сегодняшняя сессия облсовета – это надругательство над «всеми нами вместе взятыми»

15:50Ушел из жизни известный николаевец Василий Фляк

15:30В прямом эфире НТВ вдвшник избил журналиста (видео)

15:20Компания Google сделала шаг в сторону отказа от интернета в смартфоне

15:02В новых санкциях против РФ нашли "лазейку Трампа"

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

20.07.17 08:012890

В зоне АТО погибли четыре бойца – штаб

20.07.17 08:132820

Аграрии Николаевской области намолотили 1,8 млн т зерна нового урожая

20.07.17 08:252850

Курс валют на 20 июля

20.07.17 08:283150

Заграничный бизнес-тандем: владелец сети Novus вместе с кипрской компанией поставят в Николаевской области элеватор

Самые читаемые

23.07.17 20:0011450

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

29.07.17 10:356560

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

22.07.17 18:006320

Умер актер, сыгравший роль главу семейства в комедии Один дома

23.07.17 17:206250

Жуткие и абсолютно нелепые методы лечения в истории медицины

 Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама