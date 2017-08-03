Курс валют на 3 августа На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,90 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег. Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 3 августа установлены на таком уровне: 25,904180 грн за доллар; 30,642055 грн за евро; 0,427590 грн за российский рубль; 34,148451 грн за фунт стерлинг. По сравнению со 2 августа ситуация с курсом валют следующая: курс доллара вырос, курс евро также поднялся, российский рубль упал, стоимость фунта стерлинга стала больше. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама