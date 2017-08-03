Где в Николаеве не будет света: найдите свой адрес

03.08.17 08:54Сколько просмотров этой статьи31Сколько комментариев этой статьи0

Сьогодні деякі об’єкти в Миколаєві будуть відключені від електроструму. Про планові відключення повідомляється на сайті ПАТ «Миколаївобленерго».

Зокрема, без світла протягом дня залишаться жителі таких будинків:

пров. Індивідуальний, 1-5/1; вул. 1 Індивідуальний проїзд, 1/А-3; пров. 2 ІндивІдуальний, 1-1/ПЕР; пров. Дружній, 3/А-19; вул. Космонавтів, 11-52; пров. Молодогвардійський, 6-27; пров. П. Сорончука (Январский), 1-28; вул.СТ им.61 Комунара, 5-94; вул.Чайковського, 35-47

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