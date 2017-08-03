Температура в Україні б’є рекорди: сьогодні до +38

03.08.17 09:10Сколько просмотров этой статьи26Сколько комментариев этой статьи0

Погода на сьогодні: 3 серпня 2017 року в Україні без опадів, температура повітря вдень становитиме від +32 до +38. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

ГОЛОВНЕ

Температура в Україні б’є рекорди: сьогодні до +38

Сьогодні о 08:15•Главком

Погода на сьогодні: 3 серпня 2017 року в Україні без опадів, температура повітря вдень становитиме від +32 до +38. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За прогнозами українських синоптиків, на сході України без опадів, температура повітря вдень становитиме від +34 до +36.

У центральних регіонах країни опадів не очікується, вдень температура повітря становитиме від +36 до +38.

На півдні країни також без опадів, вдень температура повітря становитиме від +34 до +38.

У Криму сьогодні без опадів, температура від +36 до +38.

На заході України сьогодні також без опадів, вдень очікується температура від +32 до +38.

На півночі країни без опадів, денна температура становитиме від +34 до +36.

В Києві сьогодні без опадів, температура повітря вдень від +34 до +36, вночі - від +21 до +23.

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