Что приоритетней : ремонт дорог или в детскую больницу аппарат МРТ

Возможность приобрести аппарат МРТ для Николаевской детской областной больницы за счет средств таможенного эксперимента обсуждает общественность. Информирует Николаевские Известия

МИКОЛАЇВ

Что важнее для Николаевской области: ремонт дорог или аппарат МРТ для детской областной больницы

Сьогодні о 09:18•Николаевские Известия

Возможность приобрести аппарат МРТ для Николаевской детской областной больницы за счет средств таможенного эксперимента обсуждает общественность. Понятно, что ремонт и улучшение состояния николаевских дорог, куда пойдут сэкономленные средства в рамках указанного эксперимента, крайне важны. Но и здоровье детворы, родители которой бегают в поисках аппарата по всему городу, чтобы срочно провести качественное обследование, пожалуй важнее. Так считает общественник Д. Рябченко. — Работа таможни в июле 2017 года позволит направить 35 миллионов гривен (50 % от суммы перевыполнения) на ремонт автодорог Николаевской области, в рамках таможенного эксперимента. Разрешите попирариться, а?

Скажите, а можем ли мы (в виде исключения, конечно же) на часть этой суммы приобрести аппарат МРТ для детской областной больницы. Это ЖИЗНЕННО необходимый аппарат для всей области- и тысячи детей и взрослых нуждаются в таком исследовании.Вынуждены кормить грабительские частные конторы, где исследование стоит около 800 — а то и тысячи гривен (при себестоимости около 80 грн).

Олексій Савченко Обращаемся к Вам, как представители громады и общественного совета при ОГА. Просьба от ВСЕЙ громады решить данный вопрос и приобрести аппарат .. Мы не будем сейчас обсуждать приоритетность и важность двух направлений — медицины или дорог. Но необходимость такого аппарата в детской областной даже не обсуждается. Это понимают все.

Во первых,родители не будут носиться по городу с больными детьми и искать частные конторишки, расплодившиеся сейчас — и зачастую отдавать последние деньги, оплачивая грабительские тарифы.. И для Вас, как губернатора, и для больницы это будет огромным плюсом и достижением. Для оздоровления детей нельзя жалеть ничего! Пусть каждый «лайк» будет считаться подписью в поддержку данного предложения