Что приоритетней : ремонт дорог или в детскую больницу аппарат МРТ

03.08.17 09:52Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Возможность приобрести аппарат МРТ для Николаевской детской областной больницы за счет средств таможенного эксперимента обсуждает общественность. Информирует Николаевские Известия

МИКОЛАЇВ

Что важнее для Николаевской области: ремонт дорог или аппарат МРТ для детской областной больницы

Сьогодні о 09:18•Николаевские Известия

Возможность приобрести аппарат МРТ для Николаевской детской областной больницы за счет средств таможенного эксперимента обсуждает общественность. Понятно, что ремонт и улучшение состояния николаевских дорог, куда пойдут сэкономленные средства в рамках указанного эксперимента, крайне важны. Но и здоровье детворы, родители которой бегают в поисках аппарата по всему городу, чтобы срочно провести качественное обследование, пожалуй важнее. Так считает общественник Д. Рябченко. — Работа таможни в июле 2017 года позволит направить 35 миллионов гривен (50 % от суммы перевыполнения) на ремонт автодорог Николаевской области, в рамках таможенного эксперимента. Разрешите попирариться, а?

Скажите, а можем ли мы (в виде исключения, конечно же) на часть этой суммы приобрести аппарат МРТ для детской областной больницы. Это ЖИЗНЕННО необходимый аппарат для всей области- и тысячи детей и взрослых нуждаются в таком исследовании.Вынуждены кормить грабительские частные конторы, где исследование стоит около 800 — а то и тысячи гривен (при себестоимости около 80 грн).

Олексій Савченко Обращаемся к Вам, как представители громады и общественного совета при ОГА. Просьба от ВСЕЙ громады решить данный вопрос и приобрести аппарат .. Мы не будем сейчас обсуждать приоритетность и важность двух направлений — медицины или дорог. Но необходимость такого аппарата в детской областной даже не обсуждается. Это понимают все.

Во первых,родители не будут носиться по городу с больными детьми и искать частные конторишки, расплодившиеся сейчас — и зачастую отдавать последние деньги, оплачивая грабительские тарифы.. И для Вас, как губернатора, и для больницы это будет огромным плюсом и достижением. Для оздоровления детей нельзя жалеть ничего! Пусть каждый «лайк» будет считаться подписью в поддержку данного предложения

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