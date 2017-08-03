20.07.17 15:035380
У Гройсмана піднімають ціну горілки до 80 гривень за півлітра
|03.08.17 10:18
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Уряд планує підвищити мінімальні ціни на алкоголь – проект відповідного рішення винесено на розгляд урядового комітету 3 серпня Міністерством економіки та розвитку, повідомляють "Наші гроші".
Уряд планує підвищити мінімальні ціни на алкоголь – проект відповідного рішення винесено на розгляд урядового комітету 3 серпня Міністерством економіки та розвитку, повідомляють "Наші гроші".
"Роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби планується збільшити на 8-11%; віскі, ром та джин – на 4%; коньяк (бренді) – на 3-6; вина з додаванням спирту, ігристе та вермути – на 2%. Це означає, що мінімальна ціна півлітрової пляшки горілки має бути 79,55 гривень, а тризіркового коньяку – 119,46 гривень", – йдеться в повідомленні.