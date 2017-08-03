США выделят $30 на энергетическую безопасность Украины

03.08.17 10:33Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Об этом со ссылкой на пресс-службу посольства сообщает БизнесЦензор.

"Законопроект предусматривает создание "Фонда противодействия российскому влиянию" и выделяет на его бюджет 250 миллионов долларов на 2018-2019 финансовые годы. Для реализации инициатив по поддержке энергетической безопасности в Украине ожидается, что будет выделено 30 миллионов долларов", - сообщает посольство.

Политикой США, согласно закону, является поддержка правительства Украины в восстановлении суверенитета и территориальной целостности, осуждение и противодействие всем дестабилизирующим усилиям правительства РФ в Украине, непризнание незаконной аннексии Крыма правительством РФ или отторжения любой части территории Украины с использованием военной силы.

Предусмотрена также помощь США по реформированию энергетического сектора Украины и уменьшению зависимости от российских энергетических ресурсов, продолжение противодействия реализации проекта "Северный поток-2".

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