На улице Соборной николаевцев спасает от жары рамка с распылителем воды

03.08.17 12:47Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

В четверг, 3 августа, на пересечении улицы Соборной и улицы Адмиральской установили комплекс для санитарной обработки. Он должен помочь людям, которые плохо переносят жару, улучшить свое состояние. Для этого достаточно пройти через рамку - мелкий дождик приведет в чувства.

«По прогнозу на протяжении трех дней у нас будет жара около 40 градусов. В связи с этим мы обратились в Главное управление ГСЧС в Николаевской области с просьбой установить на улице Соборной рамку санитарной обработки. Люди, которые чувствуют себя плохо, смогут пройти через рамку, охладиться и почувствовать себя лучше. Рамка дает мелкодисперсное распыление воды», - рассказал первый вице-мэр Андрей Дадиверин.

Такое оборудование будет работать на улице Соборной с 10:00 до 18:00 пока в городе будет жара, по прогнозу - ближайшие три дня. Возле рамки будет дежурить спасатель.

Отметим, как только рамка была установлена на главной улице Николаева, появились желающие проверить ее в действии. Надо сказать, что они остались довольны таким экспериментом, сообщили в отделе информационного обеспечения горсовета. Информируют Николаевские Новости

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