На место главы ПриватБанка претендуют почти 300 человек

03.08.17 13:16Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Хедхантеры отсеют большую часть кандидатов и составят "короткий список" . Хэдхантеры подготовили список из 270 кандидатов на пост главы ПриватБанка.

Об этом сообщил Алекс Дайрабеков, партнер Amrop Executive Search Ukraine – компании, которая победила в тендере на подбор топ-менеджмента для "Привата", пишет Liga.net.

"В случае с ПриватБанком совокупный список по обеим позициям (люди, которые соответствуют требованиям клиента и вписываются в общую картину его бизнеса. – Ред.) уже достиг 230-ти и продолжает расти. Мы получили беспрецедентную поддержку от наших партнеров практически из всех интересующих нас стран: Словакии, Чехии, Венгрии, Румынии, Польши, Болгарии, Эстонии, Литвы, Латвии, Великобритании, Австрии, Канады. В лонглисте сейчас представлены профессионалы, работающие в 27 странах мира", – сообщил Дайрабеков.

Представитель хедхантера также назвал требования к кандидатам:

опыт работы на соответствующих должностях в банковской сфере в странах Центральной и Восточной Европы. Желательно – опыт кризис-менеджмента, трансформации и реструктуризации предприятий (национализация, приватизация, IPO);

безупречная репутация и высокая профессиональная этика;

психоэмоциональная готовность принять столь сложный вызов с большими рисками;

свободное владение английским, украинским и/или русским (критерий сложно достижимый, но крайне важный в плане коммуникации с операционной командой банка);

готовность несколько лет жить и работать в региональном центре – Днепре.

"На финишную черту мы выходим с pre-shortlist из 5-7 кандидатов, который, вместе с кратким анализом соответствия по критериям, презентуем заказчику – наблюдательному совету банка. На финальное решение мы никоим образом не влияем – выбор победителя всегда в зоне компетенции клиента", – отметил Дайрабеков.

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