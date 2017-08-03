Решается судьба николаевского аэропорта

В четверг, 3 августа, в сессионном зале Николаевской облгосадминистрации состоялось заседание правления Ассоциации «Аэропорты Украины» при участии заместителей главы Николаевской ОГА Вячеслава Боня и Валентина Гайдаржи, директора николаевского аэропорта Михаила Галайко, нардепа Бориса Козыря.

Среди приглашенных в зале находились замы главы ОГА Александр Кушнир и Виталий Киндратив, депутаты облсовета Михаил Талпа и Федор Барна, представители аэропортов Украины, чиновники разных уровней и ведомств.

Об этом сообщает Свидок.инфо

Перед присутствующими выступил президент ассоциации «Аэропорты Украины» Петр Липовенко. В общем вся его речь сводилась к идеи развития внутренних авиамаршрутов в государстве и запуск на эти маршруты компании-лоукостеры.

В целом идею внутренних перевозок, с акцентом на Николаевской аэропорт, поддержал первый замглавы Николаевской ОГА Вячеслав Бонь.

«Восстановление аэропорта для нас является одной из самых приоритетных целей на сегодня. Сегодня на этом предприятии работает почти 70 человек, которые, наверное, впервые за 10 лет получают без задержки свою заработную плату. Мы понимаем, что для николаевцев это является возможностью удобно и комфортно, не тратя лишнее время, добираться в другие регионы страны», - сказал вице-губернатор.

Кроме этого Бонь отметил, что запуск аэропорта в Николаеве не просто поднимет статус области, а объективно улучшит логистику региона.

«Кто-то из вас сказал мне вчера, как тяжело к нам добраться. Я ответил, что для этого мы и собираемся, чтобы сделать область доступной. В этом есть принципиальна позиция главы администрации Алексея Савченко, есть и поддержка депутатского корпуса», - сказал Бонь.

После официального открытия мероприятия с докладом начали выступления разного рода эксперты ассоциации, которые приехали в Николаев поделиться своими знаниями и идеями. Как отметил Липовенко, в Николаевской области этот опыт можно также использовать.