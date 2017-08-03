Решается судьба николаевского аэропорта

03.08.17 13:30Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

В четверг, 3 августа, в сессионном зале Николаевской облгосадминистрации состоялось заседание правления Ассоциации «Аэропорты Украины» при участии заместителей главы Николаевской ОГА Вячеслава Боня и Валентина Гайдаржи, директора николаевского аэропорта Михаила Галайко, нардепа Бориса Козыря.

Среди приглашенных в зале находились замы главы ОГА Александр Кушнир и Виталий Киндратив, депутаты облсовета Михаил Талпа и Федор Барна, представители аэропортов Украины, чиновники разных уровней и ведомств.

Об этом сообщает Свидок.инфо

Перед присутствующими выступил президент ассоциации «Аэропорты Украины» Петр Липовенко. В общем вся его речь сводилась к идеи развития внутренних авиамаршрутов в государстве и запуск на эти маршруты компании-лоукостеры.

В целом идею внутренних перевозок, с акцентом на Николаевской аэропорт, поддержал первый замглавы Николаевской ОГА Вячеслав Бонь.

«Восстановление аэропорта для нас является одной из самых приоритетных целей на сегодня. Сегодня на этом предприятии работает почти 70 человек, которые, наверное, впервые за 10 лет получают без задержки свою заработную плату. Мы понимаем, что для николаевцев это является возможностью удобно и комфортно, не тратя лишнее время, добираться в другие регионы страны», - сказал вице-губернатор.

Кроме этого Бонь отметил, что запуск аэропорта в Николаеве не просто поднимет статус области, а объективно улучшит логистику региона.

«Кто-то из вас сказал мне вчера, как тяжело к нам добраться. Я ответил, что для этого мы и собираемся, чтобы сделать область доступной. В этом есть принципиальна позиция главы администрации Алексея Савченко, есть и поддержка депутатского корпуса», - сказал Бонь.

После официального открытия мероприятия с докладом начали выступления разного рода эксперты ассоциации, которые приехали в Николаев поделиться своими знаниями и идеями. Как отметил Липовенко, в Николаевской области этот опыт можно также использовать.

Похожие новости

08.06.17 18:58Полиция задержала мужчину, ударившего депутата

08.06.17 18:39В Николаеве налог за аренду квартиры могут повысить в 2 раза

07.06.17 13:51Аэропорт «Николаев» заказал компьютеры и программное обеспечение на 2,7 млн. грн.

26.04.17 16:16На восстановление аэропорта "Николаев" нужно более 700 миллионов

26.04.17 16:00Мэрия разработает совместную с Николаевгазом программу установки индивидуальных счётчиков в городе

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Четверг, 03.08.2017

Закругление верхнее-левое

14:58Возле Николаева масштабно горела свалка

14:20Угля на украинских ТЭС хватит еще на полтора месяца

14:08Укрнафта продлила лицензии на добычу до 2037 года

13:49За время шестой сессии ВР приняла 125 законов

13:30Решается судьба николаевского аэропорта

13:16На место главы ПриватБанка претендуют почти 300 человек

13:06Антикорупціонера оштрафували за корупцію

12:47На улице Соборной николаевцев спасает от жары рамка с распылителем воды

11:51Володимир Кличко заявив про завершення боксерської кар'єри

11:31Молодой человек бросился пол колеса "маршрутки" в центре Николаева

11:19В новый Верховный Суд могут пройти представители не судейских профессий

10:51По факту смерти подозреваемого в изнасиловании николаевской школьницы ведется следствие

10:33США выделят $30 на энергетическую безопасность Украины

10:18У Гройсмана піднімають ціну горілки до 80 гривень за півлітра

10:08Вступили в силу изменения в госбюджет-2017

09:52Что приоритетней : ремонт дорог или в детскую больницу аппарат МРТ

09:38Сегодня Национальный День арбуза в США

09:20Уряд Японії у повному складі пішов у відставку

09:10Температура в Україні б’є рекорди: сьогодні до +38

08:54Где в Николаеве не будет света: найдите свой адрес

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

20.07.17 15:035380

Усика визнали найкращим боксером світу серед важковаговиків

20.07.17 15:242940

Україна щорічно витрачає понад 100 мільярдів гривень на обслуговування зовнішнього боргу - Гройсман

20.07.17 15:423110

36-я бригада морской пехоты отпраздновала свои два года

20.07.17 16:014130

Нардепи знову взялися за тему абортів: пропонують надати лікарям право на відмову від операції

Самые читаемые

23.07.17 20:0011750

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

29.07.17 10:357010

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

23.07.17 17:206700

Жуткие и абсолютно нелепые методы лечения в истории медицины

22.07.17 18:006600

Умер актер, сыгравший роль главу семейства в комедии Один дома

 Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама