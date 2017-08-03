Укрнафта продлила лицензии на добычу до 2037 года

03.08.17 14:08Сколько просмотров этой статьи37Сколько комментариев этой статьи0

Государственная служба геологии и недр (Госгеологии) решила продлить специальные разрешения (лицензии) на пользование недрами для крупнейшей нефтедобывающей компании Укрнафта на 20 лет — до 2037 года.

Об этом сообщили в Госгеологии, передают Українські новини.

Данное решение было принято 20 июля на заседании комиссии по вопросам недропользования. Однако, по состоянию 12:00 3 августа на сайте Госгеологии приказа о продлении лицензий не было.

Напомним, что 9 июня Укрнафта остановила добычу на Южно-Панасовском месторождении в Сумской области из-за отказа Государственной службы геологии и недр в продлении специального разрешения на недропользование, которое закончилось. Таким образом, без газа остались 4 села.

Кроме того, с 27 июня 2017 Укрнафта была вынуждена остановить добычу углеводородов на Анастасивском, Рыбальском, Артюховском и Коржевском месторождениях в Сумской области.

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