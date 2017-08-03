На Николаевщине появятся еще два учебно-воспитательных комплекса

03.08.17 16:16Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Председатель Кривоозерской райгосадминистрации Алексей Мирошниченко, председатель районного совета Александр Козерецький, депутат областного совета Сергей Наказенко и начальник отдела образования РГА Валентина Голинская ознакомились с ходом ремонтных работ в Кривоозерской общеобразовательной школе I-III ст. №1.

В сентябре здесь должен заработать учебно-воспитательный комплекс (УВК), где вместе со школьниками планируется пребывание 20 дошкольников. Директор учебного заведения Алексей Биляновський показал, как реконструируют часть школьных помещений, чтобы в новом учебном году школьникам и дошкольникам было комфортно и уютно в стенах нового Кривоозерского УВК. Алексей Иосифович отметил, что, кроме бюджетных средств, предусмотренных в рамках выполнения целевой социальной программы «Развитие образования Кривоозерщины до 2020 года», в настоящее время использовано дополнительно 65 000 гривен спонсорских средств. Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной организации УНП.

Как отметил Алексей Мирошниченко, в этом году планируется открытие еще одного школа - в с. Березки, где также проводится соответствующая работа. Создание УВК не только позволит сократить затраты на энергоносители, а главное - даст возможность бесперебойного дошкольного и общего среднего образования для сельских детей. Ведь сначала ребенок ходит в детский сад, где преимущественно играет и отдыхает, а потом он без дополнительного психологического стресса переходит в школу, потому что это происходит в том же учебном заведении, к которому привык ребенок.

Валентина Голинская добавила, что основное финансирование обустройства обоих УВК осуществляется за счет районного бюджета. Также весомую помощь для обустройства Кривоозерского УВК предоставляют Кривоозерский сельский совет (председатель Юрий Синчук), который делегировал 70 тыс. грн. Депутаты областного совета Сергей Наказенко, который выделил 50 тыс. грн. на приобретение мебели для спальни, и Татьяна Полищук, которая выделила 47 тыс. грн. для 11 оконных заполнений. К созданию Березковский УВК присоединились Березковский сельский совет (председатель Сергей Свидерский) и руководитель ООО «Атис» Руслан Лазарев. И уже в нынешнем учебном году в этих образовательных учреждениях заедениях смогут получать дошкольное образование около пятидесяти маленьких кривоозерцив.

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