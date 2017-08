Украина выплатит МВФ 450 млн долларов по программе stand by, - НБУ Кредитная программа для Украины в размере 17,01 млрд долларов была утверждена МВФ в конце апреля 2014 года. Украина выплатит в четверг, 3 августа, Международному валютному фонду 450 млн долларов по программе stand by от 2014 года. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, передают "Українські новини". "Выплата произойдет сегодня на 450 млн долларов. Сейчас идет документальное оформление", - сказал он. Как известно, кредитная программа для Украины в размере 17,01 млрд долларов была утверждена МВФ в конце апреля 2014 года, а уже в начале мая был предоставлен первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд долларов. В марте 2015 года Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение Украине 17,5 млрд долларов по 4-летней программе EFF (Extended Fund Facility) вместо программы stand by. Программа "стенд-бай" была заменена на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины. Первый транш на 5 млрд долларов по ней Украина получила в марте 2015 года, второй - на 1,7 млрд долларов в августе 2015 года, третий - на 1 млрд долларов в сентябре 2016 года, четвертый - на 1 млрд долларов в апреле 2017 года. До конца года наша страна рассчитывает получить в этом году еще 2 транша от МВФ. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама