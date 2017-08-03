Инфляция в Украине достигла пика

03.08.17 17:20Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

В Нацбанке ожидают, что инфляция на конец 2017 замедлится до 9,1%.

В июне показатель инфляции в годовом измерении достиг пика этого года, после чего ожидается его постепенное снижение.

Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ).

«Фактическое значение общей инфляции в июне – 15,6% – было выше прогноза Национального банка из-за резкого подорожания сырых продуктов питания. Рост цен на мясо и молоко продолжал ускоряться вследствие высоких мировых цен и значительных объемов экспорта этих продуктов. Рост цен на овощи и фрукты также превышал ожидания Национального банка. Это было обусловлено как потерей части урожая, так и изменениями в методологии отображения цен плодоовощной продукции при расчете показателя потребительской инфляции», – пояснили в НБУ.

В Нацбанке отметили, что по результатам июля с высокой вероятностью будет зафиксирована дефляция в месячном измерении, которая продлится в августе.

«Соответственно, показатели инфляции в годовом измерении постепенно приближаться к траектории, которую прогнозирует Нацбанк. Об этом свидетельствует существенное удешевление овощей и фруктов в последние недели», – сообщают в НБУ.

В Нацбанке в целом что ожидают, что инфляция на конец 2017 замедлится до 9,1%.

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