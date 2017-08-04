Когда в Украине спадет жара: прогнозы синоптиков

Медики советуют не выходить на улицу в самый пик жары – с 11 до 13 часов дня .

В Украине на этой неделе столбик термометра поднялся до рекордной в этом году отметки – 38 градусов тепла. Как прогнозируют синоптики, такая погода продержится как минимум до 10 августа, а на востоке Украины жаркая погода ожидается до конца следующей недели. Сайт "Сегодня" выяснил, когда украинцев ждет похолодание и как спастись от жары.

Когда спадет жара

Первая декада августа – всегда жаркий период, рассказывают синоптики Украинского гидпрометцентар. Последние несколько дней столбик термометра стабильно держится отметки выше 30 градусов тепла, а в некоторых регионах достигает и 38 градусов. Но для Украины этот показатель – вполне в пределах нормы. Более того, рекордным августовскую жару назвать нельзя – в 2010 такая погода держалась несколько недель, а в этом году прогнозируют всего десять "жарких дней".

"Ничего сверхъестественного не происходит. Да, три дня жаркая погода, но ничего аномального в этом нет. Летом 2010 года вообще всю первую половину августа в Киеве держалась температура выше 35 градусов, доходило до 39 градусов тепла. А сейчас всего три дня у нас жаркая погода", – рассказывает начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко.

Эксперт отмечает: уже 10 августа жара в Украине спадет. С таким прогнозам также соглашается синоптик Наталья Диденко, которая на своей странице в соцсети поделилась метеорологической картой. Похолодание ожидается 10 августа на всей территории, кроме востока – здесь жара продержится как минимум до 12 августа.

"Исключительно по предварительным прогнозам, ослабление жары ожидается с 10 августа. но на востоке еще будет очень жарко даже после 10 августа. Там возможен спад с 12 августа", – отмечает синоптик.

До этого момент ниже 30 градусов будет только ночью. К примеру, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в пятницу, 4 августа, в центре, на востоке и юге страны температура воздуха днем поднимется до 38 градусов. На остальной территории – от 31 до 34 градусов тепла. Кроме того, уже пятого августа территорию Украины настигнет грозовой циклон. Следующая неделя начнется с сильных грозовых дождей в центре, на севере и западе страны.

Как спастись от жаркой погоды

Сильная жара – одна из причин обострения большинства хронических заболеваний. Как говорит медик Юлия Шпонько, в зоне риска находятся украинцы с избыточным весом, пожилые люди и страдающие от гипертонической болезни. Также от сильной жары чаще всего страдают украинцы, которые работают в замкнутых помещениях без необходимого кондиционирования. Чтобы предупредить солнечный или тепловой удар, рассказывает медик, достаточно соблюдать несколько простых правил.

Начать стоит с питания. В самый жаркий период врачи советуют отказаться от острой и жирной пищи и больше есть овощи и фрукты. В жару усиливается действие алкогольных напитков, поэтому от пива, и тем более крепкого алкоголя, стоит отказаться. Также Юлия Шпонько рекомендует вместо черного чая пить зеленый и полностью отказаться от кофе.

При возможности выходить на улицу (и даже на пляж) нужно до 10 или после 19 часов. Особенно опасно находиться под солнцем с 11 до 13 часов дня. "В жаркий период – с 10 до 19 часов – нельзя находиться на улице. Мы видим в троллейбусах и трамваях сотни пенсионеров – куда они едут, не могу понять. Мы постоянно проводим профилактические беседы, просим людей не выходить из дома в такую погоду. А люди все равно едут в такую жару в троллейбусах, работают на дачных участках. Потом теряют сознание и звонят в "скорую", – рассказывает врач.

Тепловой удар, поясняет медик, можно получить в душном помещении, а солнечный – под воздействием солнечных лучей. Если в результате теплового удара кожа стала сухой и "больной" не потеет, необходимо срочно вызвать "скорую.. Первые признаки теплового удара – покраснение, головокружение, шум в ушах и головная боль. Зачастую для того, чтобы привести "больного" в чувство, достаточно перенести его в прохладное место, дать воды и намочить лицо.

Если человек получил солнечный удар, "скорую" необходимо вызывать в любом случае. "При солнечном ударе кровь поступает в голову, расширяются кровеносные сосуды. Из-за этого, в случае если сосуд лопнет, возможно нарушение работы центральной нервной системы. Если человек получил солнечный удар, нужно обязательно вызвать медиков, – советует врач.