В Николаеве прошла ночь кино под открытым небом

04.08.17 09:22Сколько просмотров этой статьи96Сколько комментариев этой статьи0

Вечером 2 августа на летней площадке Дома Офицеров флота киноманы имели возможность насладиться картиной великого комедиографа Леонида Гайдая «Частный детектив, или Операция «Кооперация».

Как сообщает издание "Новостной Николаев", зрители под открытым небом наблюдали за попытками начинающего предпринимателя Дмитрия Пузырёва, которого великолепно сыграл молодой Дмитрий Харатьян, открыть частное сыскное бюро.

Его соратником и помощником становится ни кто иной, как друг детства, который оказывается владельцем кооперативного туалета.

Неожиданностью для начинающего предпринимателя становится его первое дело, когда задержанный Дмитрием преступник – глава местной мафии – оказывается его покровителем.

Параллельно зрителю рассказывается и история молодой журналистки, которая ведет репортажи под прикрытием в типичных образах.

Похожие новости

27.06.17 18:53Завтра в Николаеве состоится фестиваль короткометражного кино и видеороликов

18.06.17 17:43В Николаеве покажут фильмы с фестиваля Европейского кино

15.06.17 21:04В Николаев в четвертый раз съедутся кинорежиссеры со всей Украины

03.06.17 12:22Парубий посетит Италию 4-5 июня

02.06.17 20:44Куда податься на выходные дни в Николаеве?

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Пятница, 04.08.2017

Закругление верхнее-левое

14:34Польза и вред персиков для организма человека

14:13Міносвіти подовжило термін подачі оригіналів документів для зарахування на бюджет

14:00Парк "Победа" будет украшен арт-объектом ландшафтного дизайна

13:43У Кабміні розповіли, на що витратять надприбутки бюджету

13:32В Николаеве планируют провести благотворительную акцию

13:09За останню добу на залізничних об’єктах троє молодиків отримали електротравми

12:48В Николаеве женщина свела счеты с жизнью

12:29Банкиры-мошенники в Украине остаются безнаказанными

12:10Суд арестовал "вертолетную площадку" Януковича

11:45На Николаевщине будут строить завод по ореховой переработке

11:25Сьогодні набув чинності закон про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами

11:07Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

10:45Сегодня день Национальной полиции Украины

10:27Николаевская полиция дала советы водителям, как спасаться от жары

10:08Министр инфраструктуры уличил гендиректора Укрзализницы в подтасовках

09:50Инфляция в Украине достигла пика – НБУ

09:38Курс валют на 4 августа

09:22В Николаеве прошла ночь кино под открытым небом

09:12Когда в Украине спадет жара: прогнозы синоптиков

08:32США мають надати Україні статус основного союзника поза НАТО - Карпентер

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

21.07.17 15:493340

Санаторій, де отруїлися діти бійців АТО, не отримав дозвіл на відкриття сезону

21.07.17 16:033190

Инициировано расследование коррупционного правонарушения вице-мэра Николаева

21.07.17 17:163270

Певцу Джастину Биберу закрыли въезд в Китай

21.07.17 17:333150

FEMEN пытались сорвать визит Лукашенко

Самые читаемые

23.07.17 20:0012340

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

29.07.17 10:357830

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

23.07.17 17:207470

Жуткие и абсолютно нелепые методы лечения в истории медицины

22.07.17 18:007030

Умер актер, сыгравший роль главу семейства в комедии Один дома

 Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама