В Николаеве прошла ночь кино под открытым небом

Вечером 2 августа на летней площадке Дома Офицеров флота киноманы имели возможность насладиться картиной великого комедиографа Леонида Гайдая «Частный детектив, или Операция «Кооперация».

Как сообщает издание "Новостной Николаев", зрители под открытым небом наблюдали за попытками начинающего предпринимателя Дмитрия Пузырёва, которого великолепно сыграл молодой Дмитрий Харатьян, открыть частное сыскное бюро.

Его соратником и помощником становится ни кто иной, как друг детства, который оказывается владельцем кооперативного туалета.

Неожиданностью для начинающего предпринимателя становится его первое дело, когда задержанный Дмитрием преступник – глава местной мафии – оказывается его покровителем.

Параллельно зрителю рассказывается и история молодой журналистки, которая ведет репортажи под прикрытием в типичных образах.