Инфляция в Украине достигла пика – НБУ

04.08.17 09:50Сколько просмотров этой статьи89Сколько комментариев этой статьи0

В июне показатель инфляции в годовом измерении достиг пика этого года, после чего ожидается его постепенное снижение. Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ).

"Фактическое значение общей инфляции в июне – 15,6% – было выше прогноза Национального банка из-за резкого подорожания сырых продуктов питания. Рост цен на мясо и молоко продолжал ускоряться вследствие высоких мировых цен и значительных объемов экспорта этих продуктов. Рост цен на овощи и фрукты также превышал ожидания Национального банка. Это было обусловлено как потерей части урожая, так и изменениями в методологии отображения цен плодоовощной продукции при расчете показателя потребительской инфляции", – пояснили в НБУ.

В Нацбанке отметили, что по результатам июля с высокой вероятностью будет зафиксирована дефляция в месячном измерении, которая продлится в августе.

"Соответственно, показатели инфляции в годовом измерении постепенно приближаться к траектории, которую прогнозирует Нацбанк. Об этом свидетельствует существенное удешевление овощей и фруктов в последние недели", – сообщают в НБУ.

В Нацбанке в целом что ожидают, что инфляция на конец 2017 замедлится до 9,1%

Похожие новости

19.07.17 08:37Курс доллара на 19 июля

08.06.17 17:39Доллар уже покупают дешевле 26 грн: что дальше?

05.12.13 15:11Аналитики: текущая политическая ситуация в Украине не отразится на курсе гривны

17.11.13 20:39НБУ: Объем гривневых вкладов украинцев в 2013 году увеличился на 60,9 млрд

09.08.13 13:34Монетарные итоги июля свидетельствуют о сохранении доверия к денежной единице Украины

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Пятница, 04.08.2017

Закругление верхнее-левое

14:34Польза и вред персиков для организма человека

14:13Міносвіти подовжило термін подачі оригіналів документів для зарахування на бюджет

14:00Парк "Победа" будет украшен арт-объектом ландшафтного дизайна

13:43У Кабміні розповіли, на що витратять надприбутки бюджету

13:32В Николаеве планируют провести благотворительную акцию

13:09За останню добу на залізничних об’єктах троє молодиків отримали електротравми

12:48В Николаеве женщина свела счеты с жизнью

12:29Банкиры-мошенники в Украине остаются безнаказанными

12:10Суд арестовал "вертолетную площадку" Януковича

11:45На Николаевщине будут строить завод по ореховой переработке

11:25Сьогодні набув чинності закон про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами

11:07Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

10:45Сегодня день Национальной полиции Украины

10:27Николаевская полиция дала советы водителям, как спасаться от жары

10:08Министр инфраструктуры уличил гендиректора Укрзализницы в подтасовках

09:50Инфляция в Украине достигла пика – НБУ

09:38Курс валют на 4 августа

09:22В Николаеве прошла ночь кино под открытым небом

09:12Когда в Украине спадет жара: прогнозы синоптиков

08:32США мають надати Україні статус основного союзника поза НАТО - Карпентер

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

21.07.17 15:493340

Санаторій, де отруїлися діти бійців АТО, не отримав дозвіл на відкриття сезону

21.07.17 16:033190

Инициировано расследование коррупционного правонарушения вице-мэра Николаева

21.07.17 17:163270

Певцу Джастину Биберу закрыли въезд в Китай

21.07.17 17:333150

FEMEN пытались сорвать визит Лукашенко

Самые читаемые

23.07.17 20:0012340

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

29.07.17 10:357830

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

23.07.17 17:207470

Жуткие и абсолютно нелепые методы лечения в истории медицины

22.07.17 18:007030

Умер актер, сыгравший роль главу семейства в комедии Один дома

 Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама