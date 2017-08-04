Николаевская полиция дала советы водителям, как спасаться от жары
|04.08.17 10:27
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Полиция просит николаевским водителям обратить внимание на жаркую погоду и, по возможности, воздержаться от поездок.
Как советует водителям полиция, в ближайшие дни лучше планировать свои поездки, особенно на большие расстояния, с учетом погодных условий.
"Не забудьте взять прохладную воду в достаточном количестве и необходимые лекарства. Постарайтесь надеть свободную свободную одежду, воздержаться от жирной и соленой пищи. Посидите в тени и проветрите салон перед началом поездки. Не оставлять детей и животных в закрытой машине даже на короткое время", - пишут в полиции.
Также советуют перед поездкой обязательно проверить техническое состояние автомобиля и уделить внимание системе охлаждения двигателя, уровню смазки, состоянию тормозных колодок и давлению в шинах.
Информирует 0512.юа