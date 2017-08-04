Николаевская полиция дала советы водителям, как спасаться от жары

Полиция просит николаевским водителям обратить внимание на жаркую погоду и, по возможности, воздержаться от поездок.

Как советует водителям полиция, в ближайшие дни лучше планировать свои поездки, особенно на большие расстояния, с учетом погодных условий.

"Не забудьте взять прохладную воду в достаточном количестве и необходимые лекарства. Постарайтесь надеть свободную свободную одежду, воздержаться от жирной и соленой пищи. Посидите в тени и проветрите салон перед началом поездки. Не оставлять детей и животных в закрытой машине даже на короткое время", - пишут в полиции.

Также советуют перед поездкой обязательно проверить техническое состояние автомобиля и уделить внимание системе охлаждения двигателя, уровню смазки, состоянию тормозных колодок и давлению в шинах. Информирует 0512.юа