Сьогодні набув чинності закон про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами

04.08.17 11:25Сколько просмотров этой статьи76Сколько комментариев этой статьи0

В Україні набув чинності закон №2120-VIII про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

Згідно із законом, жорстоке поводження – це знущання над тваринами, побої або інші насильницькі дії, які завдали тварині фізичний біль, страждання і не спричинили тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, залишення тварин напризволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин.

Всі ці дії тягнуть за собою штраф від 3400 до 5100 грн з конфіскацією вихованця, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для його життя чи здоров'я.

Якщо жорстоко поводилися з двома і більше тваринами або групою осіб, або повторно, покарання буде жорсткіше - штраф від 5100 грн до 8500 грн або адмінарешт до 15 діб з конфіскацією тварини в разі необхідності.

При цьому "насильницькі дії щодо тварин, спрямовані на задоволення статевої пристрасті", передбачають штраф від 3400 до 8500 грн з конфіскацією тварини в разі необхідності.

Кримінальний кодекс доповнено статтею "жорстоке поводження з тваринами".

Згідно із законом, "жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних, у тому числі бездомними тваринами, вчинене умисно і що спричинило каліцтво чи загибель тварин, а також нацькування тварин одна на одну або інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, публічні заклики до вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років".

Якщо те ж саме зробили у присутності неповнолітнього - обмеження або позбавлення волі на 3-5 років.

Позбавлення волі на 5-8 років загрожує тим, хто особливо жорстоко поводився з тваринами, робив це в присутності неповнолітніх, або щодо двох і більше тварин, або повторно, або групою осіб.

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