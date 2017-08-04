У Кабміні розповіли, на що витратять надприбутки бюджету

04.08.17 13:43Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Кабінет міністрів восени постарається добитися перегляду держбюджету, щоб допомогти соціальним програмам. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко. За його словами, доходи бюджету перевищують плановані обсяги через встановлення нового рівня мінімальної заробітної плати.

«Основна ідеологія змін до державного бюджету, які вже були внесені – це посилення соціального захисту населення, підтримка і посилення боєздатності нашої армії. Ось два основних акценти. Сьогодні ми бачимо позитивну тенденцію, і я переконаний, що ми зробимо все для того, щоб у вересні-жовтні був ще один перегляд держбюджету, де ми могли б ще раз повернутися до посилення програм соціального захисту», – сказав Розенко в ефірі «112 Україна».

Основний фактор надпланового зростання доходів держбюджету – це підвищення в два рази, до 3,2 тисячі гривень, мінімальної зарплати з 1 січня, підкреслив віце-прем’єр:

«Держказначейство констатує істотне перевиконання держбюджету. Державна казначейська служба оприлюднила офіційні дані щодо доходів до державного бюджету і за станом на липень вони перевищили заплановані на 42 млрд. гривень. Це, перш за все, результат роботи економіки України, це результат в тому числі і тих реформ, які проводить нинішня влада».

13 липня Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому запропоновані КМУ зміни до держбюджету України на 2017 рік щодо збільшення доходів у зв’язку з перевиконанням планових показників і розподілом надпланових надходжень.

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