Міносвіти подовжило термін подачі оригіналів документів для зарахування на бюджет

04.08.17 14:13Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Міністерство освіти і науки України продовжило термін подачі абітурієнтами оригіналів документів для зарахування на місця державного замовлення до вищих навчальних закладів до суботи, 5 серпня. 18:00. Про це повідомили у прес-службі Міносвіти.

"До Міністерства освіти і науки України надходять численні звернення вступників з проханням продовжити термін подачі документів на бюджет. Мотиви різні, зокрема, вони пов’язані з доїздом в інші міста, якщо дитина отримала рекомендацію на зарахування у виші не поруч з домом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що списки зарахованих – що виконали усі вимоги до зарахування та вчасно подали оригінали документів до приймальних комісій ВНЗ – мають бути оприлюднені не пізніше 12 години дня 7 серпня. Невикористані місця будуть надані пільговим категоріям вступників.

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