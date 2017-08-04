В Николаеве нашли помещение, в котором разместятся кружки для детей-инвалидов

04.08.17 18:01Сколько просмотров этой статьи73Сколько комментариев этой статьи0

Для детей с ограниченными возможностями подобрали помещение, в котором разместятся кружки.

Как сообщает издание "Таймер", об этом сообщил внештатный советник городского головы по вопросам решения проблем людей с особыми потребностями, председатель ОО «Сильные вместе» Алексей Долгих в ходе заседания городской комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодёжи и спорта.

Здание на Спасской, 23, в котором располагался филиал дворца творчества учащихся, было передано управлению культуры под расширение художественной школы, в связи с чем оттуда выселяют детские кружки, в которых занимаются дети с ограниченными возможностями. Тогда комиссия поручила управлениям коммунальной собственности и образования не выселять кружки без предоставления иного помещения. На сегодняшний день найдено помещение, которое соответствует всем требованиям.

«Кружки, которые были на Спасской,23 могут переехать в помещение по адресу ул. Рабочая,3/1. Учитывая то, что помещение долгие годы не эксплуатировалось и всплыло именно сейчас, то я считаю принципиальным передать его именно детям. Не имеет смысла разбивать кружки: часть оставлять в одном помещении, часть – в другом. Их нужно перевести в одно место», — убеждён Алексей Долгих.

По мнению главы общественной организации, огромным плюсом является доступность помещения. Все предложенные ранее варианты не соответствовали потребностям детей с ограниченными возможностями. Также жители микрорайона Сухой Фонтан испытывают потребность в наличии учреждения творческого развития и гуманитарного образования, детского творчества, внешкольной работы.

«Очаг внешкольного образования отсутствует», — посетовал внештатный советник мэра.

Но, как и в каждой бочке мёда, есть своя ложка дёгтя — помещение не отапливается. Депутатская комиссия вынесла рекомендации управлению образования Николаевского городского совета и управлению коммунального имущества относительно осуществления соответствующих процедур по оформлению и передаче помещений по ул. Рабочая 3/1 для размещения кружков, а также содействия в решении вопроса финансирования ремонтных работ данного помещения в кратчайшие сроки, учитывая потребности детей.

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