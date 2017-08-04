В Николаевской области прокуратура проверила условия для жизни заключенных

04.08.17 19:15Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Прокуроры проверили соблюдения конституционных прав заключенных в местах лишениях свободы Николаевской области.

Речь идет о Казанковской исправительной колонии №93, Ольшанской исправительной колонии №53, Снигиревской исправительной колонии №5, а также Арбузинской исправительной колонии №83. Были возобновлены права 38 заключенных.

— Подавляющее большинство жилых секций и помещений для хранения личных вещей осужденных, отделения социально-психологической службы исправительных колоний требуют ремонта (в отдельных помещениях на потолке плесень, пол - с большими дефектами, а покрытие не позволяет проводить качественную уборку и дезинфекцию). – сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры Николаевской области

В итоге направлено четыредокумента прокурорского реагирования в Южное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовного наказания и пробации министерства юстиции.

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