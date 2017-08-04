Экспорт украинского мяса в первом полугодии вырос на 45%

Экспорт украинских продуктов мясной группы увеличился более чем на 45%. Об этом сообщили в пресс-службе Национального научного центра «Институт аграрной экономики».

Так, по данным центра, за первые шесть месяцев текущего года Украина экспортировала 176 тысяч тонн мяса и субпродуктов. В то время как за аналогичный период прошлого года было экспортировано только 121 тысячу тонн данной продукции. То есть, экспорт мясопродуктов вырос более чем на 45%.

По словам заместителя ННЦ «Институт аграрной экономики» Николая Пугачева, подобных результатов удалось достичь благодаря тенденции широкой географической диверсификации. Украинские экспортеры продолжают закрепляться на новых внешних рынках сбыта, после потери российского.

«Если еще в 2015 году позиции основного импортера украинского мяса и субпродуктов удерживала Россия, то уже в I полугодии 2017 преобладали поставки на рынки стран Европы и Азии», — отметил Пугачев. По его словам, среди основных закупщиков украинских мясопродуктов числятся Египет (17,3%), Нидерланды (14,2%), Азербайджан (9,7%), Беларусь (8,4%) и Ирак (5,9%).

Также охотно покупают украинское мясо в Грузию, Гонконг, Германию, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты.

За январь-июнь текущего года в перечисленные страны било отгружено 75% от общего объема экспорта украинского мяса и субпродуктов.