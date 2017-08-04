Спустя месяц местные власти все еще не знают что делать с рухнувшей школой в Новом Буге

Месяц назад в Новом Буге произошло обрушение школы №1, но на сегодняшний день нет ни официального заключения о причине обрушения части школы, ни заключения геодезистов, ни проекта демонтажа школы.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал николаевский политолог Федор Левченко, передает Шиповник.

– Прошел месяц, что имеем на сегодняшний день: 1) Нет официального заключения про причины обрушения части школы. Нет заключения геодезистов. Нет проекта демонтажа школы; 2) Не решен вопрос об организации учебного процесса школьников школы, – написал он.

Федор Левченко отметил, что вопреки попыткам местной власти предложить варианты решения проблемы, к ним сразу же возникает множество вопросов.

– Тут возникает множество вопросов к этим вариантам: Педколледж: 1) договора на размещение детей нет; 2) отсутствие туалета в помещении вообще, есть только на улице, небольшой (туалетом он только называется, а так его почти нет); 3) может принять учеников только на год. Аграрный колледж: 1) будут размещаться на 4 этаже; 2) договор не подписан; 3) есть несостыковка с налоговым законодательством – если договор подпишут, то колледж потеряет сотни тысяч гривен; 4) нет буфета; 5) туалет только на 1-м этаже и только 3 места; 6) будет совмещение потоков учеников и студентов, а отсюда возникнут много проблем. И это только основные проблемы, которые известны, – написал политолог.

Он добавил, что в Новом Буге есть еще шесть школ, которые заполнены только на 50 %:

– Предлагается закупить автобусы, распределить детей по 6 школам, разработать логистику и организовать постоянный подвоз детей. Но, пока власть стоит на первом варианте, мотивируя это сохранением трудового коллектива школы. А дети ? Пока, по словам многих родителей школьников с школы №1, их детей категорически отказываются принимать на учебу в другие школы.

Ситуация накаляется, решений нет, а до начала учебного года осталось 3 недели, подчеркнул Федор Левченко.