Главой «Укртрансгаза» может стать иностранец

Главой Укртрансгаза может стать выходец из польской государственной нефтегазовой компании PGNiG.

На должность президента компании Укртрансгаз предложена кандидатура Павла Станчака. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на информацию от источника на рынке.

Источник сообщает, что Станчак выдвинут главой Нафтогаза Украины Андреем Коболевым.

«7 августа будет заседание набсовета Нафтогаза с повесткой дня об утверждении Станчака. Скорее всего, его утвердят», — заявил источник.

Павел Станчак — выходец из польской государственной нефтегазовой компании PGNiG. Работал на руководящих должностях в ее структурном подразделении PGNiG Technologie S.A. (польский аналог Укргазэнергосервиса — структурной единицы Укртрансгаза, которая участвует в ремонтах и строительстве энергетической инфраструктуры).

Ранее сообщалось, что новым оператором газотранспортной системы Украины станет ПАО Магистральные газопроводы, которое будет создано в процессе андбандлинга НАК Нафтогаз Украины. Ожидается что эта компания заработает не раньше 2018 г.

Как сообщалось ранее, два месяца назад на должность президента ПАО «Укртрансгаз» Андреем Коболевым была предложена кандидатура Виллема Коппулса, но набсовет НАК отказался ее утвердить, основываясь на недостаточной квалификации.