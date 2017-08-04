Украинцам обещает не поднимать цены на электричество из-за дорогого угля из США

Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года.

Цена на уголь из США вписывается в тариф, который был заложен в финансовый план Центрэнерго, принятый в марте этого года.

Об этом заявила заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам евроинтеграции Наталия Бойко.

Стоимость дефицитного угля антрацитовой группы, который будет поставляется из США в Украину для работы Трипольской ТЭС государственной энергогенерирующей компании Центрэнерго не повлияет на значение тарифа на электроэнергию для населения.

«Министерство не ожидает пересмотра такого тарифа (для населения – ред.), поскольку для нас важно то, что эта цена вписывается в тот тариф, который был заложен в финансовый план Центрэнерго, принятый в марте этого года. Соответственно, для Центрэнерго — это та рамка, которую они могут себе позволить», — сказала Бойко.