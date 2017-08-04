«Педофильный скандал» на Николаевщине: суд восстановил в должности директора школы

Новоодесский районный суд восстановил в должности директора Троицкой средней школы Елену Мигачеву, с которой в августе 2016 года отдел образования Новоодесского РГА разорвал договор.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает известный николаевский политтехнолог Федор Левченко, передает издание "Новости-N".

Год назад директор Троицкой школы Елена Мигачева открыто обвинила учителя физкультуры в сексуальных домогательствах к ученицам.

Коллектив учителей и родители разделились на два лагеря - одни верили директору, другие утверждали, что пожилой учитель физкультуры не мог "приставать" к несовершеннолетним ученицам.

Длительные разбирательства в этом деле окончились тем, что в августе 2016 года отчет директора перед коллективом признали неудовлетворительным, после чего отдел образования Новоодесского РГА разорвал договор с Мигачевой.

Однако спустя год Новоодесский районный суд её восстановил:

Елена Мигачева получила печать и документы, и скоро должна приступить к работе в школе, - сообщил Федор Левченко.

А в деле с учителем, который, по словам директора, приставал к несовершеннолетним ученицам, «воз и ныне там». Как отметил политтехнолог, за год правоохранительные органы так и не провели расследование, физрук до сих пор продолжает работать в школе.