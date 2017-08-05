Курс валют на 5 августа

05.08.17 08:49Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,84 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 5 августа установлены на таком уровне:

25,842893 грн за доллар;

30,670345 грн за евро;

0,428370 грн за российский рубль;

33,972469 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 4 августа ситуация с курсом валют следующая: курс доллара упал, курс евро также упал, российский рубль поднялся, стоимость фунта стерлинга стала меньше.

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