Курс валют на 5 августа На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,84 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег. Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 5 августа установлены на таком уровне: 25,842893 грн за доллар; 30,670345 грн за евро; 0,428370 грн за российский рубль; 33,972469 грн за фунт стерлинг. По сравнению с 4 августа ситуация с курсом валют следующая: курс доллара упал, курс евро также упал, российский рубль поднялся, стоимость фунта стерлинга стала меньше. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама