Аномальна спека: Десять країн ЄС ввели червоний рівень небезпеки Щонайменше дві людини загинули через аномальні погодні умови Десять європейських держав ввели червоний рівень небезпеки через аномальну спеку. Про це повідомляє Eumetnet. За даними служби, на даний момент екстремальні погодні умови зафіксовані на території Італії, Чорногорії, Боснії і Герцеговини, Хорватії, Сербії, Угорщини, Румунії, Польщі, Швейцарії та Словенії. Зазначено, що влада Іспанії, Франції, Греції, Македонії і Болгарії ввели помаранчевий рівень небезпеки. У деяких районах даних держав стовпчик термометра подолав позначку в 40 градусів. Крім того, за даними газети Guardian, щонайменше дві людини загинули через аномальні погодні умови в Румунії та Польщі, ще десятки госпіталізовані. Очікується, що нова хвиля спеки триватиме до середи. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама