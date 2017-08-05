В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

В рамках расширенного выездного заседания Правления Ассоциации «Аэропорты Украины», члены ассоциации посетили территорию КП «Международный аэропорт« Николаев », где непосредственно ознакомились с ходом работ по восстановлению важного для области социального инфраструктурного объекта.

Во время посещения николаевского аэропорта исполняющий обязанности директора КП «Международный аэропорт« Николаев» Михаил Галайко проинформировал присутствующих членов Ассоциации« Аэропорты Украины » о деталях проектных решений, которые применили на предприятии.

Так, проектом реконструкции взлетной полосы предусмотрено, что по завершению работ она сможет принимать и обслуживать самолеты типа Airbus A319, Airbus A320, а также все модификации Boeing 737.

Члены Ассоциации «Аэропорты Украины» ознакомились с ходом работ по установке сертифицированного ограждения с противоподкопом, которая полностью соответствует всем требованиям безопасности современных аэропортов.

Представители других аэропортов Украины, которые присутствовали в составе делегации, заметили, что команде коммунального предприятия и руководству области, которые сейчас работают над восстановлением аэропорта, удалось найти оптимальное соотношение цены и качества выполняемых работ. А это, в свою очередь, позволило значительно удешевить весь комплекс работ. Информирует Центр журналистских расследований