22.07.17 12:055980
Главе полиции Николеавщины присвоено новое звание
|05.08.17 10:50
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Указом президента Украины начальнику ГУ Нацполиции в Николаевской области Юрию Морозу присвоено специальное звание генерала полиции 3 ранга.
Указом президента Украины начальнику ГУ Нацполиции в Николаевской области Юрию Морозу присвоено специальное звание генерала полиции 3 ранга.
Информация об этом размещена на официальном сайте МВД.
Как сказано в публикации, очередные звания правоохранителям присвоены в честь второй годовщины создания Нацполиции.