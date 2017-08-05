Главе полиции Николеавщины присвоено новое звание Указом президента Украины начальнику ГУ Нацполиции в Николаевской области Юрию Морозу присвоено специальное звание генерала полиции 3 ранга. Информация об этом размещена на официальном сайте МВД. Как сказано в публикации, очередные звания правоохранителям присвоены в честь второй годовщины создания Нацполиции. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама