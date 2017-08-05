22.07.17 12:055980
Ко Дню города - обновленный яхт-клуб
|05.08.17 11:05
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Начатое в прошлом году по инициативе администрации Заводского района благоустройство территории, прилегающей к Турецкому фонтану, сегодня продолжается.
Начатое в прошлом году по инициативе администрации Заводского района благоустройство территории, прилегающей к Турецкому фонтану, сегодня продолжается.
Об этом сообщает пресс-служба Заводской районной администрации.
Николаевские художники с любовью расписывают стены строений согласно эскизу, утвержденному рабочей группой по реконструкции Турецкого фонтана.
Силами меценатов ведутся работы по восстановлению первозданного вида лестницы. Реставрируются перила, примыкающие к памятнику. Работы планируют закончить ко Дню города, что станет подарком для горожан.
Председатель администрации Заводского района Виктор Дмитрук выражает благодарность представителям городской общественной организации "Миколаїв - єдина родина" Владиславу Чайке и Алексею Пелипасу, которые прилагают немало усилий для благоустройства и возрождения старейшего и любимого места отдыха многих горожан – яхт-клуба.