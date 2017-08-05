Ко Дню города - обновленный яхт-клуб

05.08.17 11:05Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Начатое в прошлом году по инициативе администрации Заводского района благоустройство территории, прилегающей к Турецкому фонтану, сегодня продолжается.

Об этом сообщает пресс-служба Заводской районной администрации.

Николаевские художники с любовью расписывают стены строений согласно эскизу, утвержденному рабочей группой по реконструкции Турецкого фонтана.

Силами меценатов ведутся работы по восстановлению первозданного вида лестницы. Реставрируются перила, примыкающие к памятнику. Работы планируют закончить ко Дню города, что станет подарком для горожан.

Председатель администрации Заводского района Виктор Дмитрук выражает благодарность представителям городской общественной организации "Миколаїв - єдина родина" Владиславу Чайке и Алексею Пелипасу, которые прилагают немало усилий для благоустройства и возрождения старейшего и любимого места отдыха многих горожан – яхт-клуба.

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