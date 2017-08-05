Порошенко снова объявил конкурс на должность главы Новоодесской РГА

05.08.17 11:49Сколько просмотров этой статьи79Сколько комментариев этой статьи0

Президент Украины Петр Порошенко снова подписал распоряжение об объявлении конкурса на занятие вакантной должности главы Новоодесской райгосадминистрации.

Об этом говорится в соответствующем документе главы государства, передает "МойГород"

Распоряжением Президента Порошенко №156/2017-рп от 4 августа 2017 года объявлен конкурс на занятие вакантных должностей председателей районных государственных администраций в соответствии с частью второй статьи 23 Закона Украины «О государственной службе».

Так, в Николаевской области конкурс объявлен на занятие должности главы Новоодесской райгосадминистрации.

Ранее Петр Порошенко уволил главу Новоодесcкой РГА Евгения Вербина. На сегодняшний день и.о. главы РГА является Александр Гриценко.

Отметим, что Порошенко уже не первый раз объявляет конкурс, так как в Киеве не могут определить победителя, поскольку ни один из заявленных кандидатов не доходит до финального тура.

Напомним, ранее на занятие вакантной должности председателя райгосадминистрации претендовали депутат Николаевского областного совета, помощник нардепа Тараса Креминя Анатолий Катрич, помощник народного депутата Артема Ильюка Виталий Гунько, главный специалист Новоодесского районного сектора Управления миграционной службы Украины Елена Ефимова, руководитель Николаевского регионального отделения «Банк инвестиций и сбережений» Алексей Чевтаев и директор ООО «Современник» Тимур Михайловский. Однако в Киеве конкурсная комиссия так и не смогла выбрать из заявленных кандидатов главу Новоодесской РГА — ни один из конкурсантов не дошел до финального тура. В связи с этим был объявлен повторный конкурс.

В повторном конкурсе приняли участие шесть человек – все те же Чевтаев, Гунько, Михайловский. Помимо них, возникло желание возглавить Новоодесскую РГВ у временно не работающего Александра Мандра, частного предпринимателя Ивана Емельянова и депутата областного совета Петра Ковальчука.

Похожие новости

05.05.17 20:31Английский язык постепенно теряет значимость в Европе, заявил глава Еврокомиссии и перешел на французский

11.02.17 11:00Порошенко отверг любые попытки переложить ответственность за обострение на Донбассе на Украину

12.01.17 09:27Николаевец подхватил губернаторский флешмоб с гирями и передал эстафету главе облсовета Виктории Москаленко

12.12.12 11:35В Николаеве стартовал городской этап конкурса «Учитель года - 2013»

19.04.11 11:20Конкурс по обслуживанию территории КП «Бриз» в Заводском районе перенесен до июня

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017
Результаты предыдущего розыгрыша:
РРРЗ 254463, РРРИ 254556, РРРА 257769

Суббота, 05.08.2017

Закругление верхнее-левое

18:50В Николаеве заминировали «Рыбачий стан»

18:30У николаевца изъяли 21 куст конопли

18:10ТОП-5 знаменитостей с серьезными психическими расстройствами

17:50Вся правда про растворимый цикорий: польза и вред

17:30Экс-нардеп Ирина Бережная погибла в ДТП

17:10В Николаеве трамвай сбил пожилого пешехода

16:50В Николаеве произошло тройное ДТП

16:30Принц Филипп провел свое последнее официальное мероприятие перед выходом на пенсию

16:10Украина выдаст США подозреваемого в мошенничестве

15:50Порошенко: «На военную авиацию потратим миллиард»

15:32ООН: В Конго за три месяца убили сотни людей

15:12Николаевские прокуроры перечислят свой однодневный заработок на нужды спецподразделения «Святой Николай»

14:44Николаевская область в зоне чрезвычайного риска

14:26Учасників та тренерів ХХІІІ літніх Дефлімпійських ігор нагородили Подяками голови Миколаївської ОДА

14:16Николаевцев просят помочь в поисках исчезнувшего питомца

13:50День Национальной полиции Украины отпраздновали в Николаеве

13:31NewsOne уволил Мыколу Вересня из-за инцидента в эфире

12:49Смертельное ДТП в Турции: есть погибшие и раненые

12:26Как спастись от жары, если нет кондиционера: 10 советов

12:11Українців попередили про нове погодне потрясіння

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

22.07.17 19:003650

В Николаеве утонул мужчина, отдыхающий в неустановленном месте

22.07.17 19:353590

Опубликован законопроект по санкциям США против РФ

22.07.17 20:064930

Эксперты рассказали, в какое время суток можно есть калорийную еду

22.07.17 20:203490

Купленный за тысячу долларов мешочек лунной пыли, продали почти за 2 миллиона

Самые читаемые

23.07.17 20:0012840

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

29.07.17 10:358510

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

23.07.17 17:208270

Жуткие и абсолютно нелепые методы лечения в истории медицины

23.07.17 18:226800

Опасности сменного графика: почему работать ночью вредно и как это влияет на организм

 Дата следующего розыгрыша: 12.08.2017 Результаты предыдущего розыгрыша:
РРРЗ 254463
РРРИ 254556
РРРА 257769

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама