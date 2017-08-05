Порошенко снова объявил конкурс на должность главы Новоодесской РГА

Президент Украины Петр Порошенко снова подписал распоряжение об объявлении конкурса на занятие вакантной должности главы Новоодесской райгосадминистрации.

Об этом говорится в соответствующем документе главы государства, передает "МойГород"

Распоряжением Президента Порошенко №156/2017-рп от 4 августа 2017 года объявлен конкурс на занятие вакантных должностей председателей районных государственных администраций в соответствии с частью второй статьи 23 Закона Украины «О государственной службе».

Так, в Николаевской области конкурс объявлен на занятие должности главы Новоодесской райгосадминистрации.

Ранее Петр Порошенко уволил главу Новоодесcкой РГА Евгения Вербина. На сегодняшний день и.о. главы РГА является Александр Гриценко.

Отметим, что Порошенко уже не первый раз объявляет конкурс, так как в Киеве не могут определить победителя, поскольку ни один из заявленных кандидатов не доходит до финального тура.

Напомним, ранее на занятие вакантной должности председателя райгосадминистрации претендовали депутат Николаевского областного совета, помощник нардепа Тараса Креминя Анатолий Катрич, помощник народного депутата Артема Ильюка Виталий Гунько, главный специалист Новоодесского районного сектора Управления миграционной службы Украины Елена Ефимова, руководитель Николаевского регионального отделения «Банк инвестиций и сбережений» Алексей Чевтаев и директор ООО «Современник» Тимур Михайловский. Однако в Киеве конкурсная комиссия так и не смогла выбрать из заявленных кандидатов главу Новоодесской РГА — ни один из конкурсантов не дошел до финального тура. В связи с этим был объявлен повторный конкурс.

В повторном конкурсе приняли участие шесть человек – все те же Чевтаев, Гунько, Михайловский. Помимо них, возникло желание возглавить Новоодесскую РГВ у временно не работающего Александра Мандра, частного предпринимателя Ивана Емельянова и депутата областного совета Петра Ковальчука.