День Национальной полиции Украины отпраздновали в Николаеве

В субботу, 5 августа, в Николаеве на площади Соборной прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Национальной полиции Украины.

Как сообщает "Новости.N", со второй годовщиной службы сотрудников Национальной полиции Украины в Николаевской области пришли поздравить первый заместитель губернатора Вячеслав Бонь, глава облсовета Виктория Москаленко, заместитель городского головы Мкртич Мкртчян, прокурор Николаевской области Тарас Дунас, начальник СБУ в Николаевской области Алексей Лях, начальник ГУ МЧС в Николаевской области Максим Грицаенко, а также жители города.

Вячеслав Бонь поздравил полицейских Николаевщины с профессиональным праздником от всей команды ОГА.

В честь праздника наиболее отличившимся сотрудникам полиции вручили грамоты, благодарности и памятные подарки.

После награждения сотрудники Национальной полиции провели показательные выступления для горожан.

Также, сегодня вниманию николаевцев представлена выставка оружия.