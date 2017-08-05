Николаевская область в зоне чрезвычайного риска

В связи с сильной жарой, которая пришла в Украину, синоптики назвали самые жаркие регионы страны, в которых температура в ближайшее время продержится до 40 градусов с отметкой плюс.

Об этом пишет издание facenews.ua

В десятку областей вошли Запорожская, Херсонская, Одесская, Николаевская, Харьковская, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Винницкая, Полтавская области.

«Наступила самая высокая пожарная опасность 4-го и 5-го класса. Больше всего опасаемся за степи и леса. Нужно помнить, что обычная искра из глушителя автомобиля может стать источником зажигания и причиной возникновения резонансного пожара», — рассказали в пресс-службе ГСЧС.

В связи с этим определены регионы с самой высокой пожароопасностью. В зону риска попали Черниговская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области. Также в опасности находится Киев.