Николаевская область в зоне чрезвычайного риска

05.08.17 14:44Сколько просмотров этой статьи75Сколько комментариев этой статьи0

В связи с сильной жарой, которая пришла в Украину, синоптики назвали самые жаркие регионы страны, в которых температура в ближайшее время продержится до 40 градусов с отметкой плюс.

Об этом пишет издание facenews.ua

В десятку областей вошли Запорожская, Херсонская, Одесская, Николаевская, Харьковская, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Винницкая, Полтавская области.

«Наступила самая высокая пожарная опасность 4-го и 5-го класса. Больше всего опасаемся за степи и леса. Нужно помнить, что обычная искра из глушителя автомобиля может стать источником зажигания и причиной возникновения резонансного пожара», — рассказали в пресс-службе ГСЧС.

В связи с этим определены регионы с самой высокой пожароопасностью. В зону риска попали Черниговская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области. Также в опасности находится Киев.

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