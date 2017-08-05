Николаевские прокуроры перечислят свой однодневный заработок на нужды спецподразделения «Святой Николай»

05.08.17 15:12Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

Сотрудники прокуратуры Николаевской области решили перечислить свой однодневный заработок на нужды николаевского спецподразделения «Святой Николай».

Об этом заявил прокурор Николаевской области Тарас Дунас в ходе торжественного мероприятия в честь празднования Дня Национальной полиции Украины, передает News.pn.

По его словам, данное решение было принято прокурорами единогласно.

-От имени каждого работника прокуратуры было принято единогласное решение перечислить однодневный заработок на поддержку нашего спецподразделения «Святой Николай», которое сейчас исполняет боевую задачу в зоне АТО. Это наивысшая оценка от прокуроров в адрес наших правоохранителей. Только сообща мы сможем преодолеть те невзгоды, которые у нас есть. Я думаю, что это нам под силу. Слава Украине, - сказал Дунас.

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