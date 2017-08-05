Николаевские прокуроры перечислят свой однодневный заработок на нужды спецподразделения «Святой Николай» Сотрудники прокуратуры Николаевской области решили перечислить свой однодневный заработок на нужды николаевского спецподразделения «Святой Николай». Об этом заявил прокурор Николаевской области Тарас Дунас в ходе торжественного мероприятия в честь празднования Дня Национальной полиции Украины, передает News.pn. По его словам, данное решение было принято прокурорами единогласно. -От имени каждого работника прокуратуры было принято единогласное решение перечислить однодневный заработок на поддержку нашего спецподразделения «Святой Николай», которое сейчас исполняет боевую задачу в зоне АТО. Это наивысшая оценка от прокуроров в адрес наших правоохранителей. Только сообща мы сможем преодолеть те невзгоды, которые у нас есть. Я думаю, что это нам под силу. Слава Украине, - сказал Дунас. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама