У николаевца изъяли 21 куст конопли

05.08.17 18:30Сколько просмотров этой статьи29Сколько комментариев этой статьи0

В пятницу, 4 августа, около шестого часа утра патрульные получили сообщение о том, что на территории домовладения по переулку Рыбацкому человек выращивает коноплю.

Об этом сообщает патрульная полиция Николаева, передает Корабелов.инфо.

Инспекторы обратились к гражданину, который живет по указанному адресу (пер. Рыбацкий, 9 — прим. ред.). Им оказался 24-летний мужчина. В дальнейшем он дал разрешение на осмотр двора и дома. При этом во дворе стражи порядка увидели 21 куст растения, похожего на коноплю, высотой около 2-х метров. Как пояснил владелец растений, он выращивал их для собственного употребления.

На место происшествия патрульные вызвали работников следственно-оперативной группы отдела полиции, которая изъяла растения для проведения экспертизы на наличие в кустах тетрагидроканнабинола.

Начато уголовное производство по ч.1 ст.309 Уголовного Кодекса Украины («незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта», что наказывается ограничением воли на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок).

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