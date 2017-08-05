Запуск аэропорта в Николаеве может угрожать развитию херсонского аэропорта

У Херсонского аэропорта уже в ближайшее время может появиться серьёзный конкурент, который способен потеснить херсонцев на рынке авиаперевозок.

Новым конкурентом станет Николаевский аэропорт, в котором сейчас заканчиваются работы по реконструкции, и который уже в этом году готовится принять первый самолёт. Об этом стало известно сегодня в ходе заседания правления Ассоциации «Аэропорты Украины» в Николаеве, на котором присутствовали и представители от Херсонщины, сообщает Херсон.city.

Президент Ассоциации «Аэропорты Украины» Петр Липовенко восторженно заявил, что он потрясен темпами и размахом нынешней реконструкции Николаевского аэродрома. По его словам, ранее подобное он видел только во время подготовки к Евро-2012.

— За свои 45 лет в авиации я был в разных странах мира, объездил все аэропорты Украины по нескольку раз, но такого прогресса, такого развития я не видел нигде, — сказал Пётр Липовенко, комментируя темпы реконструкции николаевского аэропорта. — Было что-то подобное при Евро-2012, когда за бюджетные деньги строились и полосы, и терминалы. Вот так сейчас в Николаеве, и это радует.

У Липовенко и николаевцев есть все основания для оптимизма, но их мало у херсонцев. В аэропорту «Николаев» уже на 90% завершена новая асфальтобетонная полоса, которая может принимать самолёты более тяжёлого класса, чем херсонский аэропорт. «Николаев» уже объявил тендер на установку светосигнальной системы высокой интенсивности АВИ, что позволит, в свою очередь, принимать самолёты в сложных метеоусловиях.

Херсонскому аэропорту все ещё требуется реконструкция своей светосигнальной системы и установка нового навигационного оборудования, чтобы совершать посадки самолетов в сложных условиях. После завершения реконструкции аэропорта в Николаеве херсонский аэропорт будет значительно уступать в технических условиях, отметили присутствовавшие на заседании эксперты.

На фоне такого сравнения единственное, чего в последующем можно ожидать в аэропорту «Херсон» — это редкие случайные рейсы, ведь депутаты херсонского областного совета уже длительное время не могут проголосовать за финансирование своего аэропорта. Как прокомментировал бывший директор херсонских авиалиний, а ныне советник патронатной службы главы Херсонской ОГА в области авиационной, речной, морской инфраструктуры Григорий Усик, единственное, в чем на данный момент может выиграть Херсонский аэропорт – это наличие у него сертификации.

— Но это временное преимущество, — говорит Григорий Усик. — Сегодня Петр Липовенко напомнил, что у аэродрома Николаевского аэропорта до сих пор нет сертификата. Но и. о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Михаил Галайко заверил, что уже в нынешнем году в Николаеве приземлится первый самолет.