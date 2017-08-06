Цены на покупку двухкомнатных квартир в разных городах Украины в августе 2017 года: инфографика

06.08.17 09:40Сколько просмотров этой статьи79Сколько комментариев этой статьи0

Данные инфографики показывают средние цены на покупку двухкомнатного жилья в домах старого жилого фонда на окраинах областных центров Украины в начале августа 2017 года.

С 2002 года портал Domik.ua анализирует ситуацию на украинском рынке недвижимости. При написании материала мы опросили профессиональных риэлторов Украины о том, за сколько можно приобрести двухкомнатное жилье в домах старой постройки страны. Самая невысокая стоимость таких жилых объектов обнаружена в окраинных районах областных центров Украины.

В инфографике зафиксированы средние цены на двухкомнатные жилые объекты в многоквартирных домах старого жилого фонда Украины. В отдельных случаях стоимость может несколько отличаться, поскольку зависит от ремонта, локации и этажа расположения объекта.

Самая высокая стоимость квартир зафиксирована в Киеве. Приобрести двухкомнатное жилье в многоквартирных домах старой постройки здесь можно в среднем за $35000. Среди остальных центральных областей Украины наиболее высокие показатели прослеживаются в Днепре — $23000. Дешевле всего купить такой жилой объект можно в Полтаве — за $14000.

В Западной части Украины средние цены на покупку двухкомнатных квартир в многоквартирных домах старого жилого фонда варьируются в пределах $13000 - $25000. Самое дорогое жилье выставлено на продажу во Львове — $25000. Наименьшие показатели отмечены в Ивано-Франковске и Хмельницком — $13000.

В Восточной части Украины купить двухкомнатный жилой объект по приемлемой цене можно в Запорожье — за $14000. Дороже всего приобрести жилую недвижимость такой площади можно в многоквартирных домах старой постройки Харькова — за $23000.

В Южной части Украины наиболее недорогие двухкомнатные квартиры продаются в Херсоне — $14000. При этом высокие цены обнаружены в старых домах Одессы — $30000.

В Северной части Украины наивысшая средняя стоимость жилья зафиксирована в Сумах — $16000. Доступные по цене двухкомнатные квартиры можно приобрести в многоквартирных домах старого жилого фонда Чернигова — за $13500.

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