В Николаеве пройдет благотворительная акция «Собери портфель ребенку»

06.08.17 11:30Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

C 5 по 26 августа 2017 года в Николаеве пройдет благотворительная акция «Собери портфель ребенку».

Ее цель – оказать адресную помощь в виде необходимых школьных принадлежностей и канцтоваров детям-инвалидам, детям из малообеспеченных семей, а также детям из семей вынужденных переселенцев.

Мероприятие организовано в рамках Программы поддержки детей-инвалидов Корабельного района, администрирование которой осуществляет благотворительный фонд «Центр социальных программ».

– Уже седьмой год подряд мы инициируем акцию «Собери портфель ребенку» и ежегодно она находит отклик среди тысяч неравнодушных горожан, – комментирует директор благотворительного фонда «Центр социальных программ» Алена Ожема. – Кроме посильной помощи в виде канцелярских товаров, каждый желающий может взять «опеку» над одним из нуждающихся детей и собрать ребенка в школу. Мы заранее благодарны каждому участнику акции за возможность вместе дарить помощь и заботу тем, кто в этом нуждается! Помочь подготовиться к школе детям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, сможет каждый житель Николаева.

С 5 до 26 августа на территории супермаркета «Таврия В», который находится по адресу пр. Богоявленский, 234В (на перегоне) будет работать временный пункт сбора канцтоваров. Все желающие, приобретая школьные принадлежности своему ребенку, смогут купить ручку, тетрадку, портфель или другой товар, необходимый для учебы, и передать его волонтерам. Организаторы и партнеры акции приглашают всех неравнодушных откликнуться и оказать посильную помощь детям. Принять участие в акции можно каждую пятницу с 17.00 до 20.00 и каждую субботу с 11.00 до 20.00.

Также вы можете передать благотворительную помощь в Центр социальных программ по адресу проспект Богоявленский 325/1.

Убедиться, что ваши подарки дошли до адресатов или вручить их лично можно будет на итоговом мероприятии. Справки по телефонам 63-66-96 или 093 943 43 73, Татьяна.

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